Félelméről vallott az Ázsia Expressz sztárja!

Kútvölgyi Sára, aki Galambos Bogival szerepelt a TV2 kalandreality műsorában, most jobban szeretne koncentrálni zenei karrierjére. Az énekesnő leginkább az Ázsia Expressz miatt tett szert a hírnévre, ám kevesen tudják, hogy már korábban elkezdett a zenével foglalkozni. Sára innentől kezdve szeretné kizárni a külső hangokat és inkább magára összpontosít.
Több páros is átélt konfliktusokat a műsor alatt, viszont Kútvölgyi Sára és Galambos Bogi kapcsolata a viták ellenére is fejlődni tudott.
Azt mondhatom, hogy a barátságunk egy új szintre lépett. Nyilván az Ázsia Expresszben megismerjük a párunk egy elrejtett személyiségét és volt alkalom, amikor én is meglepődtem Bogin
– mesélte lapunknak az énekesnő.
Mindig szeretek tervezni és jelenleg a dalszerzés a nagy projektem. Eddig is foglalkoztam a zenével, de most szeretnék sokkal jobban ráfeküdni. A távoli tervemben természetesen a koncertezés is szerepel
– árulta el jövőbeli elképzeléseit a modell.
Az énekesnő útjában több akadály is szerepel, amik miatt nem feltétlen lesz egyszerű feladat a fellépés.
Tudom, nem nagyon látszik rajtam, de lámpalázas vagyok. Hiába a sok szereplés, amikor az Arénában pár másodpercre felmentem a színpadra a ValMar koncert közben, akkor rettentően féltem. Tudom, hogy nem én voltam ott a reflektorfényben, mégis úgy éreztem, mintha mindenki engem figyelne
– számolt be korábbi színpadi élményeiről Kútvölgyi Sára.
Tisztában vagyok azzal, hogy olyan projektbe kezdtem, ami miatt kénytelen leszek leküzdeni a félelmem. Bár a megoldás még nincs meg számomra, ha a színpadon leszek, akkor már nem lesz semmi gond. A maximalizmusom miatt mindig a legtöbbet szeretném nyújtani, ezért is félek a hibáktól
– mondta lapunknak az énekesnő. Összegezve: Sára jelenleg egy dologra koncentrál, ami a saját karrierje. Szeretné minél jobban felépíteni és ezzel együtt leküzdeni félelmeit.
