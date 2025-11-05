Félelméről vallott az Ázsia Expressz sztárja!

Kútvölgyi Sára, aki Galambos Bogival szerepelt a TV2 kalandreality műsorában, most jobban szeretne koncentrálni zenei karrierjére. Az énekesnő leginkább az Ázsia Expressz miatt tett szert a hírnévre, ám kevesen tudják, hogy már korábban elkezdett a zenével foglalkozni. Sára innentől kezdve szeretné kizárni a külső hangokat és inkább magára összpontosít.

Kútvölgyi Sára karrierje fontos állomása volt az Ázsia Expressz (Fotó: TV2)

Több páros is átélt konfliktusokat a műsor alatt, viszont Kútvölgyi Sára és Galambos Bogi kapcsolata a viták ellenére is fejlődni tudott.

Azt mondhatom, hogy a barátságunk egy új szintre lépett. Nyilván az Ázsia Expresszben megismerjük a párunk egy elrejtett személyiségét és volt alkalom, amikor én is meglepődtem Bogin

– mesélte lapunknak az énekesnő.

Kútvölgyi Sára Ázsia után Magyarországot szeretné meghódítani

Mindig szeretek tervezni és jelenleg a dalszerzés a nagy projektem. Eddig is foglalkoztam a zenével, de most szeretnék sokkal jobban ráfeküdni. A távoli tervemben természetesen a koncertezés is szerepel

– árulta el jövőbeli elképzeléseit a modell.

Az énekesnő útjában több akadály is szerepel, amik miatt nem feltétlen lesz egyszerű feladat a fellépés.

Tudom, nem nagyon látszik rajtam, de lámpalázas vagyok. Hiába a sok szereplés, amikor az Arénában pár másodpercre felmentem a színpadra a ValMar koncert közben, akkor rettentően féltem. Tudom, hogy nem én voltam ott a reflektorfényben, mégis úgy éreztem, mintha mindenki engem figyelne

– számolt be korábbi színpadi élményeiről Kútvölgyi Sára.

Kútvölgyi Sára még nem találta meg az ellenszert

Tisztában vagyok azzal, hogy olyan projektbe kezdtem, ami miatt kénytelen leszek leküzdeni a félelmem. Bár a megoldás még nincs meg számomra, ha a színpadon leszek, akkor már nem lesz semmi gond. A maximalizmusom miatt mindig a legtöbbet szeretném nyújtani, ezért is félek a hibáktól

– mondta lapunknak az énekesnő. Összegezve: Sára jelenleg egy dologra koncentrál, ami a saját karrierje. Szeretné minél jobban felépíteni és ezzel együtt leküzdeni félelmeit.