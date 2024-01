Szobor készül Gábor Zsazsáról: Mutatjuk a színésznő több száz milliós relikviáit

Szerdán délelőtt, az ORIGO Filmstúdióban, egy nagyszabású sajtótájékoztató keretein belül jelentették be, hogy köztéri szobor készül a felejthetetlen szépségű, irigylésre méltóan gyors észjárással megáldott magyar színésznőről, Gábor Zsazsáról, aki 2016-ban hunyt el Los Angelesben.

Gábor Zsazsa legendás szépségű színésznő volt Fotó: Globe Photos / Fotó: Northfoto

A sajtóeseményen jelen volt az első celebként emlegetett híresség utolsó férje, Frédéric von Anhalt herceg is, aki igencsak gyakori vendégnek számít Magyarországon, imádja Budapestet. Az életnagyságú szoborról azt lehet eddig tudni, hogy Babusa János alkotása, és a II. kerületben áll majd, a Keleti Károly utca és a Margit körút sarkán.

„Kicsit zavarban vagyok, soha nem tettem még ilyet, amit ma teszek. Mindenkinek hálás vagyok, aki segédkezett a szobor létrehozásában, abban, hogy ez a projekt megvalósuljon. Ne felejtsük el magát Magyarországot sem, ami mindig Gábor Zsazsa mögött állt. Számos alkalommal jártam itt az elmúlt években. Sokan megkerestek azzal, hogy látták Zsazsa filmjeit és emlékeznek rá. Többen kérdezték korábban, miért nincs egy Gábor Zsazsa Múzeum, vagy miért nincs egy szobor? Sokat gondolkoztam ezen, és úgy gondoltam, ha születne erről egy közös elképzelés, akkor én ezen dolgozni fogok. Hiszen Amerikában én felügyelem a Gábor Zsazsa alapítványt, oda folyik be minden olyan összeg, amiről most azt gondoltam: miért ne használnánk most fel erre a nemes célra is”

– mondta a sajtótájékoztatón Frédéric von Anhalt, aki úgy véli, hogy a magyarokkal nagyon könnyű együtt dolgozni, hiszen Gábor Zsazsával is 35 évet élt együtt.

Gábor Zsazsa utolsó férje, Frédéric von Anhalt Fotó: Máté Krisztián

Kinyílt előttünk a Gábor Zsazsa Múzeum

Gábor Zsazsa egy ruhát csak egy eseményen viselt Fotó: Máté Krisztián

Az eseményen lehetőségünk nyílt megtekinteni a legendás színésznő személyes tárgyait, levelezéseit, és azokat a ruháit is, amiket csak egyszer viselt valamilyen illusztris eseményen. Például amikor magas rangú politikai vezetőkkel találkozott.

Megtudtuk, a múzeumban található relikviák összértéke több száz millió forint, és valóban lenyűgöző ereklyéket őriznek az ORIGO Filmstúdió falai.

