Fekete Dávid: Lényegében kétlaki életet élünk

Bátran mondhatja a győri születésű énekes, hogy minden rendeződött körülötte. Fekete Dávid családja számára a tavalyi karácsony aggódással és vizsgálatokkal telt, azóta azonban minden rendben, és a kis Sebestyén is egyre többet mosolyog.

„Jól vagyunk, főleg hogy látjuk Sebi fejlődését. Napról napra jobban van, ugyanúgy igyekszünk megadni mindent az úszásórákkal, a mozgásterápiával együtt, ami szükséges. Nemrégiben az ágy mellett, pici segítséggel felállt, és tett pár lépést!”

December 12-én volt az első születésnapja, amire egy kis partit szerveztünk neki.

„Remélem, hogy idén szép karácsonyunk lesz; már megvettük az ünnepi pizsamákat” – kezdte Fekete Dávid a hot! magazinnak.

Fekete Dávid gyerekeivel és szerelmével együtt Békéscsabán és Győrben is karácsonyozik majd

Dávid párja, Szintia Békés vármegyéből, Békéscsabáról származik, emiatt több alkalommal utaznak Győrből a déli megyeszékhelyre. Sőt, a karácsonyi menetrendben is szántak időt arra, hogy az édesanya családjával is minőségi időt töltsenek.

„Békésen töltjük a szentestét, majd utána jövünk haza Győrbe.”

Mivel mindenkinek megvan a saját élete, és nem szeretnék Szinti szüleinek a nyakán lenni, ezért kivettem egy albérletet Gyulán, így amikor lent vagyunk, ott szállunk meg.

„Lényegében kétlaki életet élünk. Azért is volt fontos ez, mert Győrben a páromnak kevesebb a segítsége, így nem szeretném elszigetelni mindentől. A munkámat mindenhol végezhetem, és tudom, mennyire nehéz egy anyukának a gyerkőccel. Igyekszem segíteni és támogatni a szerelmemet, ha már annak idején ő is megtette értem, hogy felköltözött Győrbe. Ha így neki és a babának kiegyensúlyozottabb az élete, akkor már megérte” – árulta el Dávid.

Fekete Dávid: „Eddig mindig minden ajándékvásárlást az utolsó pillanatra hagytam!”

Az előadó ajándékozás szempontjából néha szeret túlzásba esni, de nem a rongyrázás miatt – neki ez egyfajta szeretetnyelve, amivel mindig kedveskedik a családjának.

„Eddig mindig minden ajándékvásárlást az utolsó pillanatra hagytam!”

Még szenteste napján is a győri bevásárlóközpontokat jártam, de a végén mindig megoldottam.

„Hiába klisé: jobban szeretek adni, mint kapni. Nem gondolom, hogy a pénz a központi része ennek, hanem inkább a figyelmességre szeretek hangsúlyt fektetni. Emellett pedig a legnagyobb ajándék az, amikor együtt van a család, csendes körülöttünk minden, kipattog a kukorica, mindannyian bebújunk az ágyba, és megnézünk egy filmet, távol az év közbeni őrülettől. Amit Szinti elejt év közben, hogy mire vágyik, megjegyzem, és ilyenkor visszaemlékszem, és tudom, mit kell vennem! Persze az ő ajándékát nem tudom überelni, amit tavaly kaptam tőle: a kisfiunkat” – mesélte fülig érő szájjal az édesapa.

Mi a helyzet a zenével? Dávid életét az utóbbi időben inkább a család, a civil munkája tette ki, de persze igyekszik időt fordítani az igazi szenvedélyére, az éneklésre is. A mai napig sokan szeretik, folyamatosan kap felkéréseket, de kijelentette, hogy az ünnepeket jó előre kihúzta a naptárából, hiszen akkor a családja szent.