Fekete Dávid kisfia állapotáról: „Napról napra látjuk a fejlődést Sebin!”

A nyugalom helyett inkább a kilátástalanság és az aggódás volt jellemző Fekete Dávid és a családja életének elmúlt időszakára. Decemberben, a kiírtnál jóval korábban érkezett meg hozzájuk Sebi, akire rengeteg vizsgálat várt, és sokáig benn is tartották a NIC-en, azaz a koraszülöttosztályon. Ma már azonban boldog kisbaba, és a szülei is fellélegezhettek.

Fekete Dávid kisfia, Sebi beérte a a lemaradását (Fotó: RÁKOS ERZSI (LIZI) / HOT! MAGAZIN)

Fekete Dávid Szintia mellett nyugodott meg igazán

– Nem szeretnénk elkiabálni semmit, de úgy érezzük, minden rendben van. Jól érezzük magunkat, így meg pláne, hogy napról napra látjuk a pici fejlődését. Még hátravan pár vizsgálat, de elmondhatjuk, hogy Sebi teljesen beérte a lemaradását, hiszen hat hónaposan kilenc kiló. Folyamatosan járunk vele gyógytornára és babaúszásra. Szerencsénk van, mert nagyon jó baba, a fogzást leszámítva végigalussza az éjszakát. Azonkívül rengeteget mosolyog, ami mindig boldogsággal tölti el a szívünket – kezdte az édesapa a hot! magazinnak.

Fekete Dávid gyerekei örömmel fogadták Sebit

Szerencsére Fekete Dávid ikerfiai, az 5 éves Ádin és Máté is a lehető legnagyobb szeretettel fogadták a kistesó érkezését. Már a kórházban töltött idő alatt is rengeteget kérdeztek Sebestyénről, és az édesapjuk már az első találkozó előtt igyekezett felkészíteni őket.

– Próbáltuk játékosan felvezetni nekik, hogy érkezik a testvérük. Amikor kaptak valamit, azt mondtuk, hogy ezt Sebi küldi a kórházból, de ők is folyton beszéltek róla itthon. Utána vettük észre, hogy nem is kell rávezetni őket, hiszen már az első pillanatban nagyon jószívűen álltak hozzá. Reggel üdvözlik, ha pedig sír a pici, azonnal odamennek hozzá, és próbálják vigasztalni. Nem lehetek eléggé hálás, amiért ilyen jól fogadták. Mára egy nagy családdá nőttünk Sebi érkezésével, még úgy is, hogy alapvetően mozaikcsaládról van szó. Szinti pedig igazi harcos. A mindennapos klinikalátogatás és az ingázás után jó már egy kicsit fellélegezni. Úgy érzem, most a kirakós minden eleme a helyére került, és teljes a boldogságunk – mondta büszkén az apuka.

Fekete Dávid családja így lett teljes (Fotó: RÁKOS ERZSI (LIZI) / HOT! MAGAZIN)

Fekete Dávid párja egy igazi harcos

– A gyermekeim mellett Szintivel is sokat szeretnék lenni, ő egy igazi harcos - mesélte az apuka. Dávid és Szinti nagyon hamar egymásra hangolódtak. Ez leginkább annak tudható be, hogy hasonlít az érzelmi világuk. A kapcsolatuk alapja a romantikusan együtt töltött idő, amire mostanában – érthetően – nem volt sok lehetőségük.