„A szakítás is szóba került” – Megviselte Fekete Dávidék kapcsolatát kisfiuk betegsége

család
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 03:00
Fekete Dávidkoraszülött
A Megasztár 4-ből megismert énekes kisfia koraszülöttként jött a világra és sokáig az intenzíven kezelték. Fekete Dávid és párja mindent megtettek a kicsiért, aki már jobban van.
Bors
A szerző cikkei

Tavaly decemberben, a várandósság 27. hetében született Fekete Dávid és kedvese, Szintia kisfia, akinek koraszülöttként számos nehézséggel kellett szembenéznie. Sebestyént sokáig az intenzív osztályon kezelték, mert a kicsi tüdeje körül felgyűlt a folyadék, ami miatt nehezen lélegzett.

Fekete Dávid családja
Fekete Dávid ikerfiai imádják az öccsüket (Fotó: Bors/Archív)

Fekete Dávid gyerekei a legfontosabbak az énekesnek  

A kis Sebi lassan egyéves lesz, és ma már szerencsére teljesen jól van, noha a kezeléseket még folytatni kell. „Sebi nagyon szépen fejlődik. Folyamatosan járunk fejlesztésekre: Dévény-torna, gyógytorna, úszás, rengeteg program van vele. Már alig van nyoma annak, hogy koraszülött volt – kezdte a Borsnak Fekete Dávid, aki azt is elárulta, hogy gyakran énekel is a babának.

„Sebi egy igazi kis csoda. Nagyon sokat mosolyog, nevet, és szoktam neki énekelni is. Néha csak dúdolok, néha a saját dalaimat, néha altatót. A zene nálunk mindig jelen van, ilyen-olyan formában.”

Fekete Dávid családja már túl van a nehezén (Fotó: Bors/Archív)

Fekete Dávidéknál a szakítás is szóba került

Az énekes nem tagadja, hogy az elmúlt egy év egy igazi érzelmi hullámvasút volt számukra, ami megviselte a kapcsolatukat is.

„A keményebb részeket a kedvesem viszi, akire nagyon nagyon büszke vagyok. Igazi felelősségteljes anyuka” - mesélte lapunknak az énekes, aki hozzátette:

Ez az időszak sok áldozattal járt, voltak viták, hullámvölgyek, sajnos a mi kapcsolatunkban is és még a szakítás is szóba került – tartott pár napig, de végül mindig visszataláltunk egymáshoz.

Megtanult hálásnak lenni szeretteiért

Noha Fekete Dávid immár fellélegezhet, az énekes egy percig sem felejti el, hogy a mostani boldogságuk csupán egy hajszálon múlt.

„Van amikor az ember a mindennapi életben elfelejt hálásnak lenni, ezt gyakorlom én is, hogy ne feledkezzek meg róla, hiszen minden nap egy ajándék a szeretteinkkel és az az igazi, amikor még a legkisebb dolognak is képesek vagyunk örülni” – magyarázta Fekete Dávid, aki elárulta, hogy ikerfiai, Ádin és Máté remekül kijön kisöccsükkel. 

Fekete Dávid kisfia hamarosan egy éves lesz (Fotó: Bors/Archív)

Caramel előtt lépett színpadra és saját dalokat tervez

Fekete Dávidnak régi álma vált valóra azzal, hogy a minap Caramel előtt lépett színpadra.

„Anno, amikor a Megasztár döntőjében együtt énekelhettünk, egy álmom vált valóra. Akkor még mondhatni zöldfülűként, zeneileg is kezdőként álltam ott – és az a pillanat örökre velem marad” – ecsetelte Dávid, aki a mai napig sok felkérést kap. „Szerencsére még a kihagyások után is folyamatosan kapok felkéréseket, ami nagyon jól esik. Ahol felléptem, általában visszahívnak vagy ajánlanak. Jó hangulatú bulikat csinálunk, akár zenekarral, nagyobb színpadon, akár szólóban vagy épp esküvői szertartáson. A minap például egy neves szállodában találkoztam Lagzi Lajcsival és felkért, hogy énekeljek pár dalt, de ott volt Csonka András is. Nagy öröm volt, ahogy a közönség fogadott, és az egyik saját dalomra, valamint egy gyönyörű musical dalra is táncoltak a vendégek.”

 

