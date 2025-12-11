Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Exatlon Hungary lázban ég az ország! Mutatjuk az eddigi legszebb győzelmeket – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 12:30
Örülhetnek a rajongók, 2026-ban visszatér a képernyőre a TV2 népszerű sport reality-je. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb döntőket, mutatjuk az eddigi győzteseket.
Már lehet jelentkezni a sport reality következő évadába. Újra Exatlon Hungary lázban ég az ország, a korábbi versenyzők mellett a Bors is nosztalgiázik, összegyűjtöttük az eddigi győzteseket.

Az Exatlon az ikonikus Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel tér vissza.
A TV2 bejelentette, 2026-ban visszatér az Exatlon Hungary Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel (Fotó: TV2)

Az Exatlon első győztese Huszti Kata

Amióta a TV2 bejelentette, hogy 2026-ban visszatér a népszerű sport reality, a korábbi versenyzők nosztalgiáznak. Az Exatlon Hungary első évadában a győztes a Kihívók versenyzője, a 33 éves pénzügyi asszisztens, Huszti Kata lett, aki a Szuperdöntőben az ifjúsági olimpiai bajnok Esztergályos Patrikot győzte le. Kata az Exatlon Hungary bajnoki címe mellett 10 millió forintot vihetett haza a Dominikai Köztársaságban zajlott versenyről. 

Az Exatlon második évadát Pap Dorci nagyon meg akarta nyerni.
Az Exatlon második évadában Pap Dorcit tartották a legesélyesebbnek a győzelemre (Fotó TV2)

Exatlon: Busa Gabriella nagy csatában győzte le Pap Dorcit

A Covid-járvány kitörése miatt a műsor második évada sokkal hosszabb lett, 1888 futamot mentek a versenyzők. Ebben a szériában nagyon erős Bajnokok és Kihívók mérték össze erejüket, a női döntőben a Bajnokok közül Busa Gabi, a Kihívók közül pedig Pap Dorci jutott be, ők mérkőztek a 15 millió forintért. Az elképesztően szoros csata utolsó futamában végül Busa Gabriella győzedelmeskedett, ő vitte haza a fődíjat, teljesen megváltozott az élete. A második évad férfi döntőjébe két Kihívő, Adu Laci és Böjte Dávid jutott be, végül utóbbi emelte magasba a trófeát és vitte haza a 15 millió forintot. 

Az Exatlon harmadik évadában Szente Gréti és Buzás Dóri harcoltak a döntőben.
Az Exatlon harmadik évadában Szente Gréti és Buzás Dóri közt dőlt el a női győzelem (Fotó TV2)

Az Exatlon harmadik évad győztesei

Nagyon izgalmasan indult a sport reality 2021-es véghajrája, Kihívók közt dőlt el a végső győzelem. A női döntőben Szente Gréti és Buzás Dóri mérte össze erejét, Grétié lett a trófea és a 15 millió forint. A férfi döntőben Herczeg-Kis Bálint győzte le Wald Ákost. 

Az Exatlon All Stars férfi győztese nem hitte el, hogy nyert.
Jósa Danny nem hitte el, hogy megnyerte az Exatlon All Stars évadát a férfi mezőnyben (Fotó: TV2)

Exatlon All Stars: Szente Gréti és Jósa Danny győzött

Az All Stars évadban a korábbi évadok legjobbjai mérkőztek meg egymással, nagyon izgalmas futamokat láthattak a nézők. A női döntőben a második évad győztese, Busa Gabi harcolt a harmadik évad győztesével, végül Szente Gréti győzedelmeskedett, így kétszeres győztes lett, 30 millió forinttal lett gazdagabb. A férfi döntőben a korábbi győztes Herczeg-Kis Bálint és Jósa Danny küzdött hatalmasat, a rutin nyert, az amerikai BMX bajnok lett a győztes. 

Böjte Dávid élete teljesen megváltozott az Exatlon győzelem után


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
