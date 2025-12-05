„Köszönöm, hogy létezel” – Könnyfakasztó sorokkal tudatta Dukai Regina, így érez most

Dukai Regina megmutatta, milyen mély szeretet köti kislányához: legújabb Instagram-posztjában megható sorokkal ünnepelte Olívia harmadik születésnapját. A fotón a kislány egy óriási, aranyszínű 3-as lufival szalad.

Dukai Regina anyaként is remekel.

Fotó: Metropol

Dukai Regina hálát ad kislányáért

„Kevés lenne bármilyen és bármennyi szó ahhoz, hogy ki tudjam fejezni, mit jelent nekem az elmúlt 3 év!”

– kezdte bejegyzésében Regina.

Majd így folytatta:

„Egyszerűen csak köszönöm, hogy létezel, hogy engem választottál, hogy beragyogod a napjaimat, hogy úgy nevettetsz meg, mint senki más! Isten éltessen és vigyázzon rád Te csoda! Nagyon szeretünk!”

A megható sorok után nem is volt kérdés, elárasztották a posztot a jókívánságok:

„Isten éltessen benneteket sokáig!”

– írta az egyik kommentelő.

„Isten éltesse Olíviát és az anyukáját!”

– tette hozzá egy másik.

Ahogy korábban írtunk róla, Regina nemcsak a meghitt pillanatokat osztja meg követőivel: októberben például segítséget kért tőlük a gyermeknevelés kihívásaival kapcsolatban. Akkor így fogalmazott:

„Ha esetleg valakinél van egy kézikönyv, mely megírja, hogy miképp lehet elindulni otthonról úgy, hogy a gyermek ne sírva rohanjon előlünk a lakásban fél pár zokniban és az anyuka közben ne kapjon idegösszeomlást háromszor, kérem adja kölcsön pár napra.”

