Weisz Fanni megnyílt az anyaságról: „Annyi bizonytalanság volt bennem...”

Weisz Fanni legutóbbi Instagram-posztjában mély és őszinte gondolatokat osztott meg arról, hogyan élte meg az anyává válás útját. A modell elárulta, sokáig attól félt, soha nem lehet gyermeke.
Még most is nehezen fogom fel, hogy van egy saját gyermekem. Egy gyönyörű, egészséges kisbabám. Sokáig azt hittem, ez a csoda soha nem történik meg velem
– írta bejegyzésében.
Fanni arról is beszélt, mennyit aggodalmaskodott a várandósság alatt:
Mindig ott motoszkált bennem a kérdés: vajon minden rendben lesz a babámmal? Velem? Velünk? A siketségem miatt is annyi bizonytalanság volt bennem...
Azt is kiemelte, hogy férje és a családja mindvégig hatalmas támasza volt:
Fogták a kezem, amikor én már nem hittem magamban. Türelmesen erősítettek, biztattak… És végül igazuk lett.
A szülés pillanata azonban mindent felülírt:
Amikor megszületett a gyermekem és először a karomba fogtam… akkor értettem meg, mekkora ajándékot kaptam az élettől.
A kisfiú decemberben már egyéves lesz, a modell pedig ma is meghatódva néz rá:
Néha csak ránézek, és el sem hiszem, hogy ő az enyém.
A poszt alatt rengeteg szeretetteljes komment érkezett, a követők ezt írták:
Juj, de szép kisfiú
Gyönyörű család vagytok, de szép kisfiú
Fanni végül egy kérdéssel zárta gondolatait:
Nektek is volt olyan pillanat az életetekben, amikor a félelem végül csodává változott?
Az érzelmekkel teli posztot IDE kattintva tudod megtekinteni.
