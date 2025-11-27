Weisz Fanni megnyílt az anyaságról: „Annyi bizonytalanság volt bennem...”

Weisz Fanni legutóbbi Instagram-posztjában mély és őszinte gondolatokat osztott meg arról, hogyan élte meg az anyává válás útját. A modell elárulta, sokáig attól félt, soha nem lehet gyermeke.

Weisz Fanni még ma sem hiszi el, hogy anya lett

Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Weisz Fanni életét teljesen megváltoztatta az anyaság

Még most is nehezen fogom fel, hogy van egy saját gyermekem. Egy gyönyörű, egészséges kisbabám. Sokáig azt hittem, ez a csoda soha nem történik meg velem

– írta bejegyzésében.

Fanni arról is beszélt, mennyit aggodalmaskodott a várandósság alatt:

Mindig ott motoszkált bennem a kérdés: vajon minden rendben lesz a babámmal? Velem? Velünk? A siketségem miatt is annyi bizonytalanság volt bennem...

Azt is kiemelte, hogy férje és a családja mindvégig hatalmas támasza volt:

Fogták a kezem, amikor én már nem hittem magamban. Türelmesen erősítettek, biztattak… És végül igazuk lett.

A szülés pillanata azonban mindent felülírt:

Amikor megszületett a gyermekem és először a karomba fogtam… akkor értettem meg, mekkora ajándékot kaptam az élettől.

A kisfiú decemberben már egyéves lesz, a modell pedig ma is meghatódva néz rá:

Néha csak ránézek, és el sem hiszem, hogy ő az enyém.

A poszt alatt rengeteg szeretetteljes komment érkezett, a követők ezt írták:

Juj, de szép kisfiú

Gyönyörű család vagytok, de szép kisfiú

Fanni végül egy kérdéssel zárta gondolatait:

Nektek is volt olyan pillanat az életetekben, amikor a félelem végül csodává változott?

Az érzelmekkel teli posztot IDE kattintva tudod megtekinteni.