Dopemant hátbatámadta zenésztársa: Ez nem férfi dolog, ez csicska dolog

Pityinger László, vagyis Dopeman a napokban egy fekete hátteres Insta-sztorival kavarta fel a kedélyeket, amelyben a következő szöveg állt: #csicskafinuccsi. A rapper most először részletesen elmondta a Borsnak, miért került ki a poszt, és miért nevezte így korábbi zenésztársát, Siska Finuccsit.
A rapper a Borsnak adott majka-boksz-ring">interjúban világossá tette: nem a semmiből jött a „Csicska Finuccsi” jelző. Mint mondta, a Kartel 30 éves jubileumi turnéja során egész nyáron együtt léptek fel, és Finuccsi végig „nyalizó, barátkozó” stílusban viselkedett.
Most volt egy 30 éves jubileumi turné, ahol együtt koncerteztünk. Végig turnézza velem a nyarat, nyali-fali, bratyizik, tehát, hogy ő imád engem, meg én vagyok a legnagyobb király, aztán a végén letilt az Instagramon, és a hátam mögött fikáz. Ez nem férfi dolog, ez csicska dolog
– fogalmazott Dopeman.
Hozzátette még azt is:
Mindig elfogadtam, hogy Finuccsival más a politikai nézetünk, és sosem támadtam emiatt. De végül hátba szúrt, miután kiakadt azon, hogy nyíltan kritizáltam Magyar Pétert. És ugye vége lett a turnénak, én nem is figyeltem, mi van vele - mert igazán nem törődök azzal, hogy az ő posztjait nézegetem. Aztán egyszer csak látom, hogy letiltott és minden sztoriban, amit kitett, engem kritizált, mert ugye csináltam egy szavazást Magyar Péterről. Persze, ez sem volt véletlen, hisz megrágalmazott és ezt nem vagyok köteles elviselni.
A feszültség akkor érte el a csúcspontját, amikor Dopeman egy szavazást indított Magyar Péterről. Siska Finuccsi, azaz Losonczi Szilveszter ezen teljesen kiborult, és innentől kezdve folyamatosan támadta Dopeman politikai nézeteit.
Dopeman így emlékezett vissza:
Én soha nem kritizáltam őt. De hogy ő a nyár végén úgy ugasson rám, hogy előtte végignyomta velem a turnét és felmarkolta a pénzt, azt nem tudom máshogy nevezni, mint árulásnak. Ő egy egyszerű rajongó, mint a Majka is volt, nem legenda, egy egyszerű dublőr!
A rapper hangsúlyozta:
A jubileumi koncertek sikerében óriási szerepem volt azért, valljuk be, hiszen a Kartel legnagyobb slágereinek szövegírójaként én is hozzátettem a magamét.
A történet másik főszereplője sem maradt csendben. Siska Finuccsi gyorsan reagált: egy videót közölt újra, amelyen mindössze ennyi állt: „Ki az a Dopeman?”.
A kommentelők egy része azonnal mémgyártásba kezdett, mások viszont úgy vélték, hogy Finuccsi ezzel csak megerősítette, mennyire elmérgesedett a viszony.
A vita kapcsán előkerültek régi nevek is. Ganxsta Zolee neve többször felmerült az interjúban, hiszen leginkább ők ketten felelnek a Kartel csúcsidőszakáért. Dopeman szerint a mai napig többen abból élnek, amit ők annak idején letettek a magyar rap asztalára.
Ezért is érzi árulásnak, hogy Finuccsi – ahogy ő fogalmaz – tiszteletlenül viselkedett, és a turné után „kislány módjára” az Instagramon kezdte őt támadni.
Érdekesség, hogy Dopeman állítása szerint még a Redditen is sokan Finuccsit kritizálták.
Odaírták neki: hogy lehetsz ekkora patkány, hogy végigturnézod a nyarat, felmarkolod a lóvét, és a végén hátba támadod az embert.
– mesélte.
A botrány mostanra nem csak a raprajongókat érdekli, hanem szélesebb körben is beszédtéma lett. Vajon lesz békülés?
Egy biztos: Pityinger László Dopeman nem hátrál, sőt azt ígérte, hogy hamarosan egy videót is készít az ügyről a saját csatornájára. Addig is maradnak a nyilvános üzengetések, amelyek újabb és újabb olajat öntenek a tűzre.
