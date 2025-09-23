Dopemant hátbatámadta zenésztársa: Ez nem férfi dolog, ez csicska dolog

Pityinger László, vagyis Dopeman a napokban egy fekete hátteres Insta-sztorival kavarta fel a kedélyeket, amelyben a következő szöveg állt: #csicskafinuccsi. A rapper most először részletesen elmondta a Borsnak, miért került ki a poszt, és miért nevezte így korábbi zenésztársát, Siska Finuccsit.

Dopeman Kartel háborúba keveredett (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman kitálalt

A rapper a Borsnak adott majka-boksz-ring">interjúban világossá tette: nem a semmiből jött a „Csicska Finuccsi” jelző. Mint mondta, a Kartel 30 éves jubileumi turnéja során egész nyáron együtt léptek fel, és Finuccsi végig „nyalizó, barátkozó” stílusban viselkedett.

Most volt egy 30 éves jubileumi turné, ahol együtt koncerteztünk. Végig turnézza velem a nyarat, nyali-fali, bratyizik, tehát, hogy ő imád engem, meg én vagyok a legnagyobb király, aztán a végén letilt az Instagramon, és a hátam mögött fikáz. Ez nem férfi dolog, ez csicska dolog

– fogalmazott Dopeman.

Hozzátette még azt is:

Mindig elfogadtam, hogy Finuccsival más a politikai nézetünk, és sosem támadtam emiatt. De végül hátba szúrt, miután kiakadt azon, hogy nyíltan kritizáltam Magyar Pétert. És ugye vége lett a turnénak, én nem is figyeltem, mi van vele - mert igazán nem törődök azzal, hogy az ő posztjait nézegetem. Aztán egyszer csak látom, hogy letiltott és minden sztoriban, amit kitett, engem kritizált, mert ugye csináltam egy szavazást Magyar Péterről. Persze, ez sem volt véletlen, hisz megrágalmazott és ezt nem vagyok köteles elviselni.

Politikai vitából személyes árulás

A feszültség akkor érte el a csúcspontját, amikor Dopeman egy szavazást indított Magyar Péterről. Siska Finuccsi, azaz Losonczi Szilveszter ezen teljesen kiborult, és innentől kezdve folyamatosan támadta Dopeman politikai nézeteit.

Dopeman így emlékezett vissza:

Én soha nem kritizáltam őt. De hogy ő a nyár végén úgy ugasson rám, hogy előtte végignyomta velem a turnét és felmarkolta a pénzt, azt nem tudom máshogy nevezni, mint árulásnak. Ő egy egyszerű rajongó, mint a Majka is volt, nem legenda, egy egyszerű dublőr!

Dopeman Majka mellé sorolja Finuccsit, szerinte ők csak rajongók (Fotó: Máté Krisztián)

A rapper hangsúlyozta:

A jubileumi koncertek sikerében óriási szerepem volt azért, valljuk be, hiszen a Kartel legnagyobb slágereinek szövegírójaként én is hozzátettem a magamét.

Finuccsi visszavágása: „Ki az a Dopeman?”

A történet másik főszereplője sem maradt csendben. Siska Finuccsi gyorsan reagált: egy videót közölt újra, amelyen mindössze ennyi állt: „Ki az a Dopeman?”.