Elszólta magát Dobó Ági: visszaköltöznek Costa Ricára?

Dobó Ági gyerekeivel és férjével 2024 őszén költözött Costa Ricára, amelynek célja eredetileg az volt, hogy új élményeket és nyelvi környezetet biztosítsanak a gyerekeknek, valamint, hogy egy új, lassabb életstílusban is kipróbálhassák magukat. A család kiválóan beilleszkedett, mindannyian imádták a trópusi környezetet, kint tartózkodásuk azonban határozott időre szólt, szűk egy év után hazatértek.

Dobó Ági Costa Rica szerelmese lett: vélhetően a visszatervezést fontolgatja (Fotó: Mediaworks Archív)

Dobó Ági Costa Rica-i kalandokban gondolkodhat a jövőben

A 2010-es Miss World Hungary győztese életre szóló élményekkel gazdagodott a távoli országban. Dobó Ági Instagram oldalán rendszeresen beszámolt a kinti specialitásokról, szokásokról és legfőképpen arról,, hogy mennyiben más az ottani kultúra és hogyan telnek az ottani hétköznapok. Noha digitális detoxról szó sem volt, Ági többször hangsúlyozta, hogy szeretné megmutatni gyerekeinek, milyen egy kicsit kiszakadni az állandó pörgésből. A fiúk egyébként sikerrel vették az akklimatizációs és tanulási akadályokat is, Ági nemrég büszkén számolt be róla, hogy fiai a két hónapos nyári szünet alatt a teljes 24/25-ös tanév anyagát elsajátították és le is vizsgáztak belőle, ami nem kis teljesítmény.

A visszailleszkedés tehát flottul ment, és bár eddig visszaköltözésről nem esett szó, Ági legfrissebb videójában meglepő kijelentést tett. TikTokon ugyanis egy arcápolási terméket reklámozva mesélt az elmúlt hetek nehéz időszakáról, többek között arról, hogy hatalmas volt rajta a nyomás, sokat stresszelt és rengeteg változás elébe néztek. A szemfülesebbeknek azonban feltűnt, hogy Ági a mesélnivalója közepére egy apró, de fontos részletet is belerejtett családjával kapcsolatban

„Nagyon sokat dolgoztam, menedzseltem a gyerekeket, mozogtam, miközben előkészítettem a Costa Ricára való visszatérésünket”.

A hozzászólók szintén alaposan meglepődtek a hallottakon. „Azt hittem maradtok itthon” – írta az egyikőjük. „Igen, én is azt gondoltam, hogy maradtok! – jegyezte meg egy másik kommentelő. Ágit kerestük a témában, de cikkünk megjelenéséig nem sikerült elérnünk őt.