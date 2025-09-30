Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Elszólta magát Dobó Ági: visszaköltöznek Costa Ricára?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 18:35
Az egykori szépségkirálynő egy évet élt a távoli országban családjával. Dobó Ági nyáron költözött haza Costa Ricáról, most azonban elszólhatta magát, hogy máris a visszautat tervezi.

Dobó Ági gyerekeivel és férjével 2024 őszén költözött Costa Ricára, amelynek célja eredetileg az volt, hogy új élményeket és nyelvi környezetet biztosítsanak a gyerekeknek, valamint, hogy egy új, lassabb életstílusban is kipróbálhassák magukat. A család kiválóan beilleszkedett, mindannyian imádták a trópusi környezetet, kint tartózkodásuk azonban határozott időre szólt, szűk egy év után hazatértek. 

Dobó Ági vélhetően visszaköltözik Costa Ricára családjával
Dobó Ági Costa Rica szerelmese lett: vélhetően a visszatervezést fontolgatja (Fotó: Mediaworks Archív)

Dobó Ági Costa Rica-i kalandokban gondolkodhat a jövőben

A 2010-es Miss World Hungary győztese életre szóló élményekkel gazdagodott a távoli országban. Dobó Ági Instagram oldalán rendszeresen beszámolt a kinti specialitásokról, szokásokról és legfőképpen arról,, hogy mennyiben más az ottani kultúra és hogyan telnek az ottani hétköznapok. Noha digitális detoxról szó sem volt, Ági többször hangsúlyozta, hogy szeretné megmutatni gyerekeinek, milyen egy kicsit kiszakadni az állandó pörgésből. A fiúk egyébként sikerrel vették az akklimatizációs és tanulási akadályokat is, Ági nemrég büszkén számolt be róla, hogy fiai a két hónapos nyári szünet alatt a teljes 24/25-ös tanév anyagát elsajátították és le is vizsgáztak belőle, ami nem kis teljesítmény. 

A visszailleszkedés tehát flottul ment, és bár eddig visszaköltözésről nem esett szó, Ági legfrissebb videójában meglepő kijelentést tett. TikTokon ugyanis egy arcápolási terméket reklámozva mesélt az elmúlt hetek nehéz időszakáról, többek között arról, hogy hatalmas volt rajta a nyomás, sokat stresszelt és rengeteg változás elébe néztek. A szemfülesebbeknek azonban feltűnt, hogy Ági a mesélnivalója közepére egy apró, de fontos részletet is belerejtett családjával kapcsolatban 

„Nagyon sokat dolgoztam, menedzseltem a gyerekeket, mozogtam, miközben előkészítettem a Costa Ricára való visszatérésünket”.

 A hozzászólók szintén alaposan meglepődtek a hallottakon. „Azt hittem maradtok itthon”  írta az egyikőjük. „Igen, én is azt gondoltam, hogy maradtok! jegyezte meg egy másik kommentelő. Ágit kerestük a témában, de cikkünk megjelenéséig nem sikerült elérnünk őt.

@drdoboagnes #reklam A visszatérés! 🥹🌏🙏🏼... Egy nehéz időszakról, legyen az fizikai vagy érzelmi, a bőrünk is árulkodik. Az elmúlt hetek rendkívül stresszesek voltak az életemben, mert a millió teendő, lelki nehézségek mellett a Costa Rica-i visszaköltözésünket szerveztem, ahol az elmúlt egy évben éltünk, a nyarat kivéve. A testem, a lelkem, a bőröm is viseli ennek nyomait, de most új erőre kapok, az arcomnak pedig a La Roche-Posay új Hylau B5 ultra koncentrált széruma és kréme jelenti a reset gombot! Behatol a bőr mélyebb rétegeibe, és akár 1 órán belül feltölti a bőrt! Próbáljátok ki Ti is! @La Roche-Posay #LaRochePosay #HYALUB5 #BOUNCEBACK #skincare ♬ original sound - Ágnes Dobó

Az akklimatizáció sosem könnyű, évente meg pláne

Eleinte arról szóltak a hírek, hogy Ágiék csak egy évre mennek ki, de most nagyon úgy tűnik, hogy nem tudják maguk mögött hagyni a trópusi világot. Hazaköltözésük után így fogalmazott közösségi oldalán: 

Az első pár nap furcsa volt, sokszor felébredve azt sem tudtuk hol vagyunk, a hatalmas időeltolódás miatt pedig sokszor azt sem, hogy hány óra... Mára viszont olyan, mintha soha el sem mentünk volna, minden rutinszerű, magától értetődő, Otthon illatú, ízű, érzetű. Csodálatos, még, ha közben valahogyan meg is hasít, hiszen Costa Ricá-t is ‘sajátunkként’ szeretjük…

Hogy a visszatérés megint egy iskolai tanévre, vagy csak egy nyaralásra vonatkozik, az nem derült ki. Mindenesetre Dobó Ági férjét és gyerekeit is érinti majd a kaland, ha az ottani élet mellett döntenek, hiszen szoros családi egységet alkotnak.

 

 

