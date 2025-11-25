Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Megint eltelt egy év” - Így ünnepelte szülinapját Dávid Petra

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 10:35
Dávid Petraszületésnapünneplés
A fitneszguru jeles napot ünnepelt. Dávid Petra hatalmas mosollyal fogadta köszöntését.

Ez a nap is elérkezett, mint minden ember életében, Dávid Petra is születésnapos lett hétfőn. A fitneszguru meg kell hagyni, elég intenzív időszakon van túl és tervei is messzire menők, így rá fért már egy kis ünneplés.

Dávid Petra
Dávid Petra születésnapos lett / Fotó: MW archív

Dávid Petra életében is eltelt egy újabb év

Születésnapját ünnepelte a Házasság első látásra egykori sztárja, november 24-én egy tortával és egy hatalmas mosollyal jelentkezett be közösségi média felületén.

Megint eltelt egy év!

- fűzte fotójához.

A mindig bőszavú Petra most igencsak szűkre szabta jelenlétét, lehet maga sem hiszi el, hogy egy egész év eltelt, visszafogott fekete ruhája is ezt bizonyíthatja.

A köszöntések sem maradhattak el rajongói és követői részéről, akik egymás után írták a ,,Boldog szülinapot!" üzeneteket képe alá.

A csodálatos Petra bejegyzését mutatjuk is:

 

