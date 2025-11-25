„Megint eltelt egy év” - Így ünnepelte szülinapját Dávid Petra

Ez a nap is elérkezett, mint minden ember életében, Dávid Petra is születésnapos lett hétfőn. A fitneszguru meg kell hagyni, elég intenzív időszakon van túl és tervei is messzire menők, így rá fért már egy kis ünneplés.
Születésnapját ünnepelte a Házasság első látásra egykori sztárja, november 24-én egy tortával és egy hatalmas mosollyal jelentkezett be közösségi média felületén.
Megint eltelt egy év!
- fűzte fotójához.
A mindig bőszavú Petra most igencsak szűkre szabta jelenlétét, lehet maga sem hiszi el, hogy egy egész év eltelt, visszafogott fekete ruhája is ezt bizonyíthatja.
A köszöntések sem maradhattak el rajongói és követői részéről, akik egymás után írták a ,,Boldog szülinapot!" üzeneteket képe alá.
A csodálatos Petra bejegyzését mutatjuk is:
