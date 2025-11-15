Elképesztő! Így még nem láttad Dávid Petrát

Közösségi oldalán Dávid Petra híres arról, hogy őszintén és kendőzetlenül kifejti véleményét a világ dolgaival kapcsolatban vagy önismereti kérdéseket boncolgat. De a sztárnak is kell egy kis kikapcsolódás, amikor egy kép többet mondhat minden szónál.

Dávid Petra szexi szerelésbe bújt Forrás: MW Archív

Dávid Petra keményen edz formájáért

A Házasság első látásra egykori szereplője, nem a semmiből teremtette elő azt a fitt formáját, amit látni. Dávid Petra minden áldott nap tesz azért, hogy úgy nézzen ki ahogy, kockáit nem rajongói imádkozzák le neki, hanem kemény edzéssel és fizikai munkával szerzi meg.

Dávid Petra sem mindig a velős mondataival lenyűgözze követőit, néha neki is elég csak, ha a mindennapjaiból oszt meg egy szösszenetet, mint ahogy most is tette. Egy rendkívül szexi fekete-citromsárga csíkos edzős szettben tett ki képet magáról egy edzőterem öltözőjéből bejelentkezve. Valószínűleg egy kemény edzés előtt állhat, amivel még jobban felturbózza a már így is fitt testét.