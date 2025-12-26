KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Karácsonyi készülődés a házbővítés kellős közepén – így hangolódott az ünnepekre Szabó András Csuti és családja

karácsonyi készülődés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 15:00
hagyományházfelújításcsaládCsutiajándék
A műsorvezető és családja számára a közös programok és a jól átgondolt ajándékok teszik különlegessé a karácsonyt. Csutiék a dolgos évüket rokonlátogatással és meghitt családi együttléttel pihenik ki az ünnepek alatt.
K. G.
A szerző cikkei

A karácsony mindig különleges időszak a legtöbb család életében, ám megesik, amikor a meghittség mellé extra kihívások is társulnak. Szabó András Csuti és párja, Sudár Bianka most épp egy nagyobb házfelújítás kellős közepén próbálták megteremteni az ünnepi hangulatot – és rengeteg kreativitással, összefogással életre hívták a karácsony varázsát.

Csuti karácsony előtti hónapjai az átlagosnál is több tennivalót hoztak.
Csuti mindent elkövet, hogy családjával minőségi időt és meghitt órákat tölthessen karácsonykor is (Fotó: Mediaworks archív)

Csutiéknál az együtt töltött minőségi idő az igazi ajándék

Csuti a Bors újságírójával beszélgetett a házfelújítás és a karácsonyi készülődés közepette, s ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogyan készül a család a karácsonyra, hogyan telnek náluk az ünnepek, és hogy az egészségtudatosság mennyire marad fókuszban a karácsonyi menüsor összeállítása közben is. A beszélgetésből kiderült: a ház bővítése miatt az utóbbi időben gyakran menekültek el otthonról, hiszen a zaj és a por igencsak próbára tette őket. Mégis hatalmas öröm érte a családot, hiszen elkészült az új szoba, amely valódi karácsonyi ajándéknak számít. Ez különösen fontos, hiszen Csuti gyerekei számára ez az új tér saját gyerekszobát, s egyben rengeteg örömforrását is jelent. Ahogy Csuti elmondta, a dekoráció és az ünnepi fények egyértelműen Bianka terepe.

 Mivel a boltok már októberben kipakolják a karácsonyi díszeket, Bius is időben be tud vásárolni

 – jegyezte meg nevetve a műsorvezető. A karácsonyi programok, ajándékok és egyéb teendők összeállítása azonban közös feladat, amit Biankával együtt terveznek meg. A család idén több helyszínt is érint az ünnepek alatt: Alsóörs, Budapest, Bernecebaráti és Bánd is szerepel az útvonaltervben. A cél, hogy minden szerettükhöz eljussanak, minőségi időt töltsenek a rokonokkal, és ne maradjon el a közös együttlét meghittsége.

293A9687
Biankával az ünnepek alatt is odafigyelnek, hogy milyen minőségű és mekkora mennyiségű ételt fogyasztanak (Fotó: Mediaworks archív)

Gondosan megtervezett meglepetések a fa alatt

A főzés náluk viszont idén sincs középpontban. A klasszikus karácsonyi ételeket a szülők készítik, az üzletember és párja pedig igyekeznek az ünnepek alatt is egészséges fogásokat tenni az asztalra. Saját tapasztalataik és megítélésük alapján inkább megrendelik az ételeket és a süteményeket, hogy ne kelljen órákat a konyhában tölteniük. 

Rengeteget dolgozunk, nem várom el, hogy Bianka a konyhában álljon. Inkább a családdal töltjük ezt a pár órát is 

– mondta Csuti. A karácsonyfa díszítése természetesen közös családi program, amelybe Csuti párja és a gyerekei is aktívan bekapcsolódnak. A karácsonyi ajándékok kiválasztásánál fontos szempont, hogy hasznosak legyenek: náluk nem kerül semmi a fa alá pusztán azért, mert „kell valamit adni”. Érdekesség, hogy a pár december 24-ig még egymás ajándékát sem ismeri. Csuti egész évben listát vezet azokról a vágyakról, amelyeket Bius elejt egy-egy beszélgetés során, és innen válogat karácsonykor is – ők valódi meglepetést okoznak egymásnak. Az idei ünnep is tehát egyszerre szól utazásról, családról és meghitt pillanatokról – mindarról, ami a karácsony igazi varázsát adja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu