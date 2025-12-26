Karácsonyi készülődés a házbővítés kellős közepén – így hangolódott az ünnepekre Szabó András Csuti és családja

A karácsony mindig különleges időszak a legtöbb család életében, ám megesik, amikor a meghittség mellé extra kihívások is társulnak. Szabó András Csuti és párja, Sudár Bianka most épp egy nagyobb házfelújítás kellős közepén próbálták megteremteni az ünnepi hangulatot – és rengeteg kreativitással, összefogással életre hívták a karácsony varázsát.
Csuti a Bors újságírójával beszélgetett a házfelújítás és a karácsonyi készülődés közepette, s ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogyan készül a család a karácsonyra, hogyan telnek náluk az ünnepek, és hogy az egészségtudatosság mennyire marad fókuszban a karácsonyi menüsor összeállítása közben is. A beszélgetésből kiderült: a ház bővítése miatt az utóbbi időben gyakran menekültek el otthonról, hiszen a zaj és a por igencsak próbára tette őket. Mégis hatalmas öröm érte a családot, hiszen elkészült az új szoba, amely valódi karácsonyi ajándéknak számít. Ez különösen fontos, hiszen Csuti gyerekei számára ez az új tér saját gyerekszobát, s egyben rengeteg örömforrását is jelent. Ahogy Csuti elmondta, a dekoráció és az ünnepi fények egyértelműen Bianka terepe.
Mivel a boltok már októberben kipakolják a karácsonyi díszeket, Bius is időben be tud vásárolni
– jegyezte meg nevetve a műsorvezető. A karácsonyi programok, ajándékok és egyéb teendők összeállítása azonban közös feladat, amit Biankával együtt terveznek meg. A család idén több helyszínt is érint az ünnepek alatt: Alsóörs, Budapest, Bernecebaráti és Bánd is szerepel az útvonaltervben. A cél, hogy minden szerettükhöz eljussanak, minőségi időt töltsenek a rokonokkal, és ne maradjon el a közös együttlét meghittsége.
A főzés náluk viszont idén sincs középpontban. A klasszikus karácsonyi ételeket a szülők készítik, az üzletember és párja pedig igyekeznek az ünnepek alatt is egészséges fogásokat tenni az asztalra. Saját tapasztalataik és megítélésük alapján inkább megrendelik az ételeket és a süteményeket, hogy ne kelljen órákat a konyhában tölteniük.
Rengeteget dolgozunk, nem várom el, hogy Bianka a konyhában álljon. Inkább a családdal töltjük ezt a pár órát is
– mondta Csuti. A karácsonyfa díszítése természetesen közös családi program, amelybe Csuti párja és a gyerekei is aktívan bekapcsolódnak. A karácsonyi ajándékok kiválasztásánál fontos szempont, hogy hasznosak legyenek: náluk nem kerül semmi a fa alá pusztán azért, mert „kell valamit adni”. Érdekesség, hogy a pár december 24-ig még egymás ajándékát sem ismeri. Csuti egész évben listát vezet azokról a vágyakról, amelyeket Bius elejt egy-egy beszélgetés során, és innen válogat karácsonykor is – ők valódi meglepetést okoznak egymásnak. Az idei ünnep is tehát egyszerre szól utazásról, családról és meghitt pillanatokról – mindarról, ami a karácsony igazi varázsát adja.
