Bódi Bence kisfia táncra perdült a tévé előtt – így ünnepelte a család a Bódi testvérek Ázsia Expressz-győzelmét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 16:05
Egy szívmelengető videóval örvendeztette meg követőit Bódi Bence, ugyanis megmutatta, hogyan ünnepelték otthon a testvérei győzelmét. Az Ázsia Expressz rengeteg izgalom és fordulat után tegnap győztest hírdetett.
K. G.
A szerző cikkei

A tegnapi adásban végre kiderült, kik lettek az Ázsia Expressz győztesei, és hatalmas örömünnep kerekedett a Bódi családban. A Bódi testvérek, Megyer és Hunor fantasztikus teljesítménnyel nyerték meg a versenyt, amit otthonról testvérük, Bódi Bence és családja kísértek figyelemmel.

Az Ázsia Expressz győztesei a győzelem pillanatában
Az Ázsia Expressz győztesei magabiztosan sétáltak a vörösszőnyegen (Fotó:  TV2)

Az Ázsia Expressz győztest hirdetett

Az Ázsia Expressz döntőjében a tegnapi nap fénypontja kétségkívül az volt, amikor a Bódi testvérek átszakították a célszalagot, megszerezve ezzel a hatodik évad győzelmét. A Bódi testvérek Ázsia Expresszben nyújtott teljesítménye és szereplése hetek óta lázban tartotta a rajongókat, és most, hogy végül ők vitték el a 22 millió forintos fődíjat, a családjukban is hatalmas volt az öröm.
A harmadik testvér, Bódi Bence, aki otthonról drukkolt a fiúk sikeréért, Instagram-oldalán osztotta meg a legcukibb pillanatot: egy videót, amelyben feleségével, Varga Rebekával, és kisfiával nézik a döntőt. A felvételen Bódi Bence gyereke, a kis Beni boldogan ugrálni és táncolni kezd a tévé előtt, miközben a képernyőn épp kihirdetik a győzteseket. A videó pillanatok alatt nagy elérést produkált, ami nem csoda, hiszen a meghitt családikörben készült, tényleg kimaxolja a cukiságfaktort. A kommentelők pedig természetesen áradozni kezdtek a videó láttán, na és persze az ikrek győzelméről.
 

Jó fejek, szeretni való, vagány fiúk! Gratulálok nekik, megérdemelték! 

– írta az egyik rajongó.
 

Szívből gratulálok a testvérednek, fantasztikus emberek! Imádtam ezt a műsort leginkább miattuk néztük

 – tette hozzá egy másik követő.

Az örömkönnyek sem maradtak el a hosszú, lelkileg és fizikálisan is megterhelő verseny után (Fotó:  TV2)

Sok emlékkel és tapasztalattal zárták a versenyt

A videóban Bence humorosan meg is jegyzi: „Majd tudtok kölcsönadni a nyereményből, fiúk? Mert mi nem nyertünk semmit!”, utalva testvérei frissen szerzett nyereményére. A posztból természetesen egyértelműen kiderül, hogy Bódi Bence felesége társaságban büszkén nézte a játék végkimenetelét. 
Az Ázsia Expressz 2025 szereplők között idén is sokan küzdöttek keményen, de végül a Bódi ikrek bizonyultak a legkitartóbbnak. Bár voltak drámák és konfliktusok az út során, Megyer és Hunor későbbi interjújukban elárulták, hogy mindez hatalmas személyes fejlődést hozott számukra. Ha újraindulhatna a verseny, igyekeznének elkerülni a felesleges vitákat, és inkább a jó hangulatot helyeznék előtérbe.
Az idei évad Ázsia Expressz kieső versenyzői között is akadtak emlékezetes karakterek, de a finálé minden eddiginél izgalmasabb volt. A Bódi testvérek győzelme méltó lezárása lett egy kalandokkal, érzelmekkel és nevetéssel teli évadnak – és a kis Beni boldog ugrálása tökéletesen megmutatta, mit jelent igazán a családi öröm.

