Bódi Bence megrázó vallomása: majdnem halálra gázolt egy nagymamát és unokáját

Bódi Megyer és Hunor, valamint bátyjuk, Bódi Bence már jó néhány éve motivációs előadásokkal foglalkoznak, de a tévénézők csak az elmúlt fél évben ismerhették meg őket. Azóta persze sokak szívébe belopták magukat, bár bőven akad ellenlábasuk is, akik nem nézik jó szemmel, hogy egy-egy rossz döntésükkel mennyi mindenkinek ártottak. Persze a fiúk ezeket nem is titkolják, Bence most a kábítószerrel való kapcsolatáról is őszintén mesélt, na meg arról az ominózus esetről, amikor csaknem elütött egy nagymamát és az unokáját.

Bódi Bence párja, Varga Rebeka és kisfia, Beniel miatt rengeteget változott, de korábban még a kábítószerrel is meggyűlt a baja (Fotó: Markovics Gábor hot! magazin)

A legidősebb Bódi testvér, Bence most a Creator TV Az én utam című podcastműsorában vendégeskedett, ahol tényleg minden a felszínre került. Mint kiderült, Bódi Hunor és Megyer bátyjának meggyűlt a baja a drogokkal korábban.

Én hobbidrogosnak számítottam, ami az egyik legrosszabb formája szerintem. Elveszi a kreativitásodat, az életörömed, az élethez való hozzáállásodat, a céljaidat, és a fényt a szemedből, ez szépen lassan öl. A kokainról beszélek egyébként

– kezdte őszintén Bence, aki ma már 5 éve tiszta, de a leszokáshoz kellett egy olyan löket, amiből könnyen komoly tragédia is lehetett volna.

Bódi Bence családja ma már példaképnek tekinti őt, de nem mindig volt ez így (Fotó: YouTube)

Bódi Bence drogproblémáinak egyetlen pillanat vetett véget

A fiatal apuka azt sem titkolja, hogy a története cseppet sem szívderítő, hiszen a fordulatot az az eset hozta meg, amikor csaknem elütött két embert.

Mentem hazafelé és megcsúszott a kocsi, amikor pont ott tilosban ment át egy nagymama és az unokája. Konkrétan láttam lassítva, ahogy közelítek feléjük, láttam a rémületet az idősebb nénin. Végül a padkától körülbelül 20 centire mentem el, ahol ők álltak. Utána imádkoztam egyet a Jóistenhez, hogy megmentett, és így jó lenne ez a történet, de nincs vége

– vallotta be.

„Aztán hazamentem, beszívtam, és elmentem bulizni. Aztán hazajöttem hajnalban, és az volt az utolsó alkalom, megszakítottam minden ilyen barátommal a kapcsolatot, mindenkivel” – árulta el Bódi Megyer és Bódi Hunor bátyja a kevésbé filmbeillő részleteket is.