Berki Mazsi vallomása: “Szeretnék már menyasszony lenni”

Berki Mazsi mindig is nyíltan beszélt az érzéseiről és az életéről. Hajdú Péter műsorában most arról mesél, mennyire fontos számára, hogy egy férfi a jég hátán is megálljon. Elmondja, hogy szeretne már menyasszony lenni, és Berki Krisztián halála után, végre újra boldognak érzi magát. Mazsi könnyek közt hangsúlyozza azt is, mennyire fontosak számára a saját értékei, és miért szeretné, ha a párja ezt tiszteletben tartaná.

Berki Mazsi Berki Krisztián tragikus halála után most újra boldog (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi őszinte vallomása

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Mazsi arról mesél, milyen fontos számára, hogy a férfi a nehézségek idején is mellette álljon és sikeres legyen az életben. Kiemelte, hogy korábbi kapcsolatai után mostani párjával, Zolival érzi úgy, hogy végre stabil és kiegyensúlyozott párkapcsolatban él.

Zoli nagyon sokat segít, jó irányba vagyunk. Próbálok jó feleség lenni én is úgymond, bár még nem vagyunk házasok

– mondta Mazsi. A nézők láthatják, hogy a szívét nemcsak a szerelem, hanem a tisztelet és a kölcsönös támogatás is vezérli.

Mazsi és a menyasszonyi álmok

Berki Mazsi elárulja, mennyire vágyik már arra, hogy menyasszony legyen.

Nincsen gyűrűm se, de nagyon várom az eljegyzést. Ki ne várná?

– vallotta. A beszélgetés során arról is szó esik, hogy számára a házasság nemcsak romantika, hanem a közös jövő biztosítéka is. Úgy néz ki, Mazsi szerint a boldogság kulcsa a tiszta szándék és a közös értékrend.

Berki Mazsi már szívesen oltárhoz állna (Fotó: Szabolcs László)

Boldogság és emlékek

A műsorban szóba kerül Berki Krisztián is, akiről így emlékszik meg Berki Mazsi:

Elmondtam a kislányomnak, hogy van neki egy apukája, és ő már az angyalok között van. Mi viszont, ha még most is köztünk lenne, hát: ma már tudom, hogy vannak értékeim, régen nem tudtam. Ehhez viszont kell egy olyan férfi, aki mellett nő lehet az ember. Erősödök nap, mint nap és jó helyen vagyok.

Berki Mazsi nemcsak a párkapcsolat fontosságáról beszél, hanem saját értékeiről is. Szerinte egy sikeres párkapcsolat csak akkor működik, ha mindkét fél tiszteletben tartja egymás értékeit és határait. Mazsi példája sokakat inspirálhat arra, hogy bátran vállalják az érzéseiket és határaikat a párkapcsolatban.