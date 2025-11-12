Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Renátó, Jónás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Berki Mazsi vallomása: “Szeretnék már menyasszony lenni”

Berki Mazsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 18:01
Berki Krisztiánházasság
A nézők legközelebb Hajdú Péter műsorában láthatják majd a sztáranyukát, aki őszintén beszél magánéletéről. Berki Mazsi szerint a boldog párkapcsolat titka, hogy a férfi mellettünk álljon a legnehezebb pillanatokban is. A beszélgetés során kiderült az is, mennyire vágyik már az eljegyzésre és szeretne már menyasszony lenni.

Berki Mazsi mindig is nyíltan beszélt az érzéseiről és az életéről. Hajdú Péter műsorában most arról mesél, mennyire fontos számára, hogy egy férfi a jég hátán is megálljon. Elmondja, hogy szeretne már menyasszony lenni, és Berki Krisztián halála után, végre újra boldognak érzi magát. Mazsi könnyek közt hangsúlyozza azt is, mennyire fontosak számára a saját értékei, és miért szeretné, ha a párja ezt tiszteletben tartaná.

Berki Mazsi
Berki Mazsi Berki Krisztián tragikus halála után most újra boldog (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi őszinte vallomása

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Mazsi arról mesél, milyen fontos számára, hogy a férfi a nehézségek idején is mellette álljon és sikeres legyen az életben. Kiemelte, hogy korábbi kapcsolatai után mostani párjával, Zolival érzi úgy, hogy végre stabil és kiegyensúlyozott párkapcsolatban él. 

Zoli nagyon sokat segít, jó irányba vagyunk. Próbálok jó feleség lenni én is úgymond, bár még nem vagyunk házasok

– mondta Mazsi. A nézők láthatják, hogy a szívét nemcsak a szerelem, hanem a tisztelet és a kölcsönös támogatás is vezérli.

Mazsi és a menyasszonyi álmok

Berki Mazsi elárulja, mennyire vágyik már arra, hogy menyasszony legyen. 

Nincsen gyűrűm se, de nagyon várom az eljegyzést. Ki ne várná?

– vallotta. A beszélgetés során arról is szó esik, hogy számára a házasság nemcsak romantika, hanem a közös jövő biztosítéka is. Úgy néz ki, Mazsi szerint a boldogság kulcsa a tiszta szándék és a közös értékrend.

2024 Berki Mazsi és kislánya, SZL (7)
Berki Mazsi már szívesen oltárhoz állna (Fotó: Szabolcs László)

Boldogság és emlékek

A műsorban szóba kerül Berki Krisztián is, akiről így emlékszik meg Berki Mazsi:

Elmondtam a kislányomnak, hogy van neki egy apukája, és ő már az angyalok között van. Mi viszont, ha még most is köztünk lenne, hát: ma már tudom, hogy vannak értékeim, régen nem tudtam. Ehhez viszont kell egy olyan férfi, aki mellett nő lehet az ember. Erősödök nap, mint nap és jó helyen vagyok.

Berki Mazsi nemcsak a párkapcsolat fontosságáról beszél, hanem saját értékeiről is. Szerinte egy sikeres párkapcsolat csak akkor működik, ha mindkét fél tiszteletben tartja egymás értékeit és határait. Mazsi példája sokakat inspirálhat arra, hogy bátran vállalják az érzéseiket és határaikat a párkapcsolatban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu