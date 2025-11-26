Balogh Tamásné drámai vallomást tett a törökországi műtét után: bele is halhat, ha eszik

Balogh Tamásné gyomorszűkítő műtéten esett át a hétvégén, Törökországban, ami után már vissza is tért a TikTokra. A Séfek Séfe 6. évadának sztárja élő adásban mesélt arról követőinek, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie a műtét utáni felépülés során.

Balogh Tamásné Eszter férje is kiutazott a műtétre Törökországba, hiszen mindenben támogatja szerelmét (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja az utóbbi hónapokban leginkább a fogyása körül kialakult balhéval szerepelt a médiában, hiszen többen is beszóltak neki, amiért a gyomorszűkítő műtétet választotta az életmódváltás helyett. Persze a szókimondó pénzügyi tanácsadó nem hagyta magát, keményen visszaszólt mindenkinek, és csak azért is megcsináltatta a beavatkozást Paprika Dorina segítségével. Most el is mondta, hogy van azóta.

„Most húslevest készítettem, de zöldségeket még nem ehetek sajnos. Nagyjából két hét múlva tudok majd ilyesmiket fogyasztani, de akkor is csak pürésítve. Egyelőre nem ehetek szilárd kaját, nem szabad, nem tudom hány kalóriát viszek így be, de betartom, mert ha most nekiállnék kajálni, akkor szétnyílhatna a gyomrom és akár bele is halhatnék” – mesélte Balogh Tamásné TikTok követőinek.

Balogh Tamásné fogyása máris beindult

A Séfek Séfe 2024-es évadának sztárja máris érzi a műtét hatását, amiben persze az is közrejátszik, hogy egyáltalán nem ehet rendes ételeket. Ennek ellenére ő nagyon meg van elégedve az eredménnyel, hiszen a fogyás szinte azonnal elindult.

Egy óra alatt megműtöttek, és fájdalomcsillapító nem is kellett a kórház óta. Amióta hazaértem teljesen jól érzem magam, és ha mindent betartok, akkor nem is lesz baj. Már 7 kilót fogytam a műtét óta

– részletezte.

Balogh Tamásné foglalkozása szerencsére engedné, hogy pihenjen a műtét után, de elmondása szerint erre egyáltalán nincs szüksége (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné műtét utáni első napja volt a legnehezebb

Természetesen Balogh Tamásné férje is kiutazott a beavatkozásra, hogy támogassa kedvesét, aminek nagyon örült, bár utólag beismerte, hogy hazafelé nagyon nehezen bírta ki, hogy nem ehetett semmit.

„Tamás a repülőtéren reggelizett, evett egy jó kis steakes szendvicset, meg ivott egy kólát és egy kávét. Nem mondom, hogy először nem folyt a nyálam, de a cél lebeg a szemem előtt, úgyhogy én beértem egy kis vízzel. Otthon pedig várt a jó kis marhahúsleves, persze hús és zöldségek nélkül” – vallotta be.