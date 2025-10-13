Balogh Eleni rutinszerűen osztja meg sikereit, és azokat a ruhákat is, amelyeket ezek elérése közben visel. A gyönyörű műsorvezető most az Mplay Gála háziasszonyaként tündökölt, olyan ruhát választott az eseményre, hogy alig tudtuk levenni róla a szemünket.

Balogh Eleni dekoltázsos ruhájától leesik az állunk Fotó: TV2

Eleni egy hosszú, testhez simuló, diszkógömbként ragyogó ruhában jelent meg, ezüst magassarkúval. Haja és mosolya ugyanolyan fényesen tündökölt, mint a ruhája, a megjelenése egyszerűen lenyűgöző volt.

Boldogságát nem is próbálta rejtegetni: mosolya fültől fülig ért, és szívesen pózolt képeken szerelmével és a többi vendéggel is.

Az a megtiszteltetés ért, hogy a tegnap esti Mplay Gála műsorvezetője lehettem. Bevallom, pont úgy izgultam, mint az első fotózásomon, de minden pillanatát nagyon élveztem

- írta a műsorvezető posztjában.

Íme a gyönyörű Balogh Eleni