A műsorvezető ruhája úgy ragyogott, mint a mosolya. Balogh Eleni Magyarország egyik legszebb nője.
Balogh Eleni rutinszerűen osztja meg sikereit, és azokat a ruhákat is, amelyeket ezek elérése közben visel. A gyönyörű műsorvezető most az Mplay Gála háziasszonyaként tündökölt, olyan ruhát választott az eseményre, hogy alig tudtuk levenni róla a szemünket.

Balogh Eleni dekoltázsos ruhájától leesik az állunk Fotó: TV2

Eleni egy hosszú, testhez simuló, diszkógömbként ragyogó ruhában jelent meg, ezüst magassarkúval. Haja és mosolya ugyanolyan fényesen tündökölt, mint a ruhája, a megjelenése egyszerűen lenyűgöző volt.

Boldogságát nem is próbálta rejtegetni: mosolya fültől fülig ért, és szívesen pózolt képeken szerelmével és a többi vendéggel is.

Az a megtiszteltetés ért, hogy a tegnap esti Mplay Gála műsorvezetője lehettem. Bevallom, pont úgy izgultam, mint az első fotózásomon, de minden pillanatát nagyon élveztem

- írta a műsorvezető posztjában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
