Balázs Péter halála Fresh Andit is megrendítette, sorstársak voltak

Balázs Péter halála sokakat megrendített, hiszen senki sem számított rá. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Szigligeti Színház korábbi igazgatója szerda reggel hunyt el, miután hosszú, méltósággal viselt betegséggel küzdött. A színház a Facebook-oldalán jelentette be a tragikus hírt, amelyre most Fresh Andi is reagált.

Balázs Péter halála megrendítette az országot (Fotó: Szabolcs László / Ripost)

Balázs Pétert a halál gondolata sosem foglalkoztatta

A színpadon és a hétköznapokban egyaránt példaértékű életet élt a legendás színész. Utolsó időszakában visszavonult budapesti otthonába és csak ritkán adott interjút, ám aki olyan szerencsés volt, hogy beszélgethetett vele, az pontosan látta, hogy mennyi életigenlés és derű van még benne. A Retro Rádió Abaházi Presszó című műsorában adott egyik utolsó hosszabb interjúja során a hallgatók még a nehézségek ellenére is érzékelhették Balázs Péter tipikus vidámságát és pozitív energiáját.

A beszélgetés alatt a színész érezhetően fáradtnak tűnt, a beszéd megerőltető volt számára, mégis minden története mögött ott sütött az a derű, ami egész pályáját végigkísérte. Érintőlegesen ugyan beszélt az elmúlásról, de soha nem hagyta, hogy a betegség árnyékot vessen életére. Őszinte humorával és életigenlésével mindig inspirálta kollégáit, tanítványait és a közönséget egyaránt.

Fresh Andi Balázs Péter 80. születésnapján találkozott a színművésszel (Fotó: Instagram)

Fresh Andi sortársa Balázs Péternek

A Bors felkereste Fresh Andit, azaz Villányi Andreát, aki sorstársa volt a Kossuth-díjas színésznek, hiszen mindketten átélték a hosszú küzdelmet a betegséggel, de szerencsére Andi sikeresen felülkerekedett a kihívásokon. Az énekesnőnek személyes kötődése is volt Balázs Péterhez, ugyanis két évvel ezelőtt volt alkalma együtt szerepelni vele. A találkozás során a színész nyitottsága és kedvessége mindenkit lenyűgözött, és a beszélgetésnek köszönhetően Andinak lehetősége nyílt közelebbről is megismerni azt a legendát, aki egész életében elkötelezett maradt a színház és a tanítás iránt.

Nagyon-nagyon szíven ütött. Életem egyik legmegtiszteltetőbb adása volt, hogy vele szerepelhettem. Nekem ő gyerekkorom kedvence volt, rengeteget láttam akkoriban színházban. Nagyon-nagyon szerettem. És annyira megtisztelő volt, nagyon meg voltam szeppenbe egyébként, mert pont akkor volt a nyolcvanadik születésnapja, amikor mi a Magyarország, szeretlek!-ben együtt szerepeltünk. És még ünnepeltük is az ő nyolcvanadik születésnapját. Akkor telefonszámot is cseréltünk, megcsináltuk a közös képeket. Annyira egy tündér volt. Számomra ő egy legenda, egy mérföldköve a magyar színművészetnek. Úgyhogy engem nagyon-nagyon letaglózott a halála...

A műsor során Balázs Péter életigenlését, pozitivitását és örök vidámságát ismerhettük meg, még akkor is, amikor már látszott a betegsége árnyéka. Sokak számára éppen ez a hozzáállás jelentette a legnagyobb tanulságot: még a nehézségek és a fájdalom közepette is lehet méltósággal és derűvel élni.