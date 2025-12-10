Nyertes Zsuzsa összeomlott a gyásztól „Balázs Péter örökre a szívemben marad”

Ma is emlékszik az első találkozásra Nyertes Zsuzsa, amikor először találkozott az akkor már befutott színésszel a Vígszínházban. A frissen végzett színésznő teljesen megilletődött, amikor meglátta Balázs Pétert, megszólalni is alig tudott, annyira tisztelte.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után, 82 éves korában elhunyt a Szolnoki Szigligeti Színház volt igazgatója. Balázs Péter halála mélyen megrendítette a kollégákat, pályatársakat, Bodrogi Gyula és Pásztor Erzsi is elcsukló hangon búcsúztak tőle.
„A főiskola elvégzése után gyakorlatra a Vígszínházba kerültem, ott találkoztam először Péterrel” – mesélte a Borsnak könnyek közt Nyertes Zsuzsa.
Ő akkor már befutott, ismert színész volt, amikor hirtelen ott termett mellettem, megilletődtem, annyira tiszteltem. De ő nagyon szerény volt, végtelenül alázatos, nekem is sokat segített, de minden fiatal színésznek is bármikor segített. Mindenkihez volt egy-egy kedves szava, nagy nevettető volt, elképesztően jó humorral bírt, ő akkor is sziporkázott, amikor nem ment a kamera, végtelenül hálás vagyok a sorsnak, hogy ennyit dolgozhattam vele. Összetört a halálhíre, hihetetlen, hogy nincs többé!
Balázs Péter rengeteg magyar filmben és sorozatban játszott. A nézők nagy kedvence volt az Égig érő fű, vagy később a Kisváros. De ő adta a hangját a Mekk Elek bábsorozat főhősének. De nagyon szerette a kabarékat, állandó szereplője volt a Magyar Televízió kabaréinak, a Szeszélyes évszakokban is gyakran feltűnt.
Legendás páros voltak a kabaréban Tahi Tóth Lászlóval, élvezet volt velük játszani, szerencsére gyakran forgattunk együtt. De sokat hívott Balázs Péter a saját kabaréjába is, ahol általában én voltam a feleség, vagy a szerető. Amikor várandós lettem Zsuzsóval, akkor is nagyon kedves volt, biztatott, hogy minden rendben lesz. Rengeteget nevettünk együtt, akkor is, amikor terhesen vettük fel az Első szülés című jelenetet Bajor Imivel... Az a szörnyű, hogy az én koromban már minden reggel attól kell rettegni, hogy ma melyik kollégát veszítjük el. Péter örökre a szívemben marad, na meg a falamon, ahol ott a közös fotónk!
