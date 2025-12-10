Nyertes Zsuzsa összeomlott a gyásztól „Balázs Péter örökre a szívemben marad”

Ma is emlékszik az első találkozásra Nyertes Zsuzsa, amikor először találkozott az akkor már befutott színésszel a Vígszínházban. A frissen végzett színésznő teljesen megilletődött, amikor meglátta Balázs Pétert, megszólalni is alig tudott, annyira tisztelte.

Balázs Péter és Tahi Tóth László legendás páros voltak Nyertes Zsuzsa szerint (Fotó: Csabai István / Új Néplap)

Nyertes Zsuzsa Balázs Péterről: Akkor is sziporkázott, ha nem ment a felvétel!

Hosszú, méltósággal viselt betegség után, 82 éves korában elhunyt a Szolnoki Szigligeti Színház volt igazgatója. Balázs Péter halála mélyen megrendítette a kollégákat, pályatársakat, Bodrogi Gyula és Pásztor Erzsi is elcsukló hangon búcsúztak tőle.

„A főiskola elvégzése után gyakorlatra a Vígszínházba kerültem, ott találkoztam először Péterrel” – mesélte a Borsnak könnyek közt Nyertes Zsuzsa.

Ő akkor már befutott, ismert színész volt, amikor hirtelen ott termett mellettem, megilletődtem, annyira tiszteltem. De ő nagyon szerény volt, végtelenül alázatos, nekem is sokat segített, de minden fiatal színésznek is bármikor segített. Mindenkihez volt egy-egy kedves szava, nagy nevettető volt, elképesztően jó humorral bírt, ő akkor is sziporkázott, amikor nem ment a kamera, végtelenül hálás vagyok a sorsnak, hogy ennyit dolgozhattam vele. Összetört a halálhíre, hihetetlen, hogy nincs többé!

Nyertes Zsuzsát összetörte Balázs Péter halála Fotó: Máté Krisztián

A Balázs Péter kabarék népszerűek voltak

Balázs Péter rengeteg magyar filmben és sorozatban játszott. A nézők nagy kedvence volt az Égig érő fű, vagy később a Kisváros. De ő adta a hangját a Mekk Elek bábsorozat főhősének. De nagyon szerette a kabarékat, állandó szereplője volt a Magyar Televízió kabaréinak, a Szeszélyes évszakokban is gyakran feltűnt.