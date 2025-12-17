Aurelio nem kertelt: „A NATO főtitkára azt mondja, készüljünk a harmadik világháborúra, ba***meg? Hát mi van ezzel, te?!"

Egymás után szólalnak meg a hazai hírességek Mark Rutte botrányos kijelentése miatt: Hajdú Péter videója után Aurelio is kamerát ragadott, és nyíltan nekiment a NATO-főtitkárának. Mindkét sztár ugyanazt a kérdést tette fel, miszerint hogyan lehet a háborúról beszélni akkor, amikor az emberek épp a karácsonyra készülnek. Mégis, miért kell harmadik világháborút vizionálni ebben a meghitt időszakban?

Aurelio Caversacciót is megdöbbentette Mark Rutte kijelentése (Fotó: Bors)

Aurelio Mark Rutte NATO főtitkárnak üzent a hajmeresztő kijelentése miatt

Hajdú Péter reagált elsőként Mark Rutte nyilatkozatára, amelyben a NATO főtitkára arról beszélt, hogy Európának fel kell készülnie egy lehetséges háborús konfliktusra. A műsorvezető saját közösségi oldalán osztotta meg felháborodását, és hangsúlyozta, hogy ha nem a saját fülével hallja, el sem hiszi, ami elhangzott: „Mark Rutte, a NATO főtitkára olyan kijelentést tett, amit ha nem a saját fülemmel hallok, nem hiszem el. Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink és dédszüleink is átéltek. Mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már most veszélyben vagyunk” – mondta videójában.

A valósághow-sztár padlót fogott

Hajdú Péter egyáltalán nem értette, hogyan lehet ilyen félelemkeltő nyilatkozatot tenni, és szerinte különösen felháborító, hogy mindez éppen az ünnepek előtt hangzik el. Nem kellett sokat várni, Aurelio is megszólalt egy TikTok-videóban, amelyben egyértelmű véleményt fogalmazott meg:

Most nézem ezt a videót a Don Hajdúnál… Hölgyeim és uraim, ez most komoly? Ez nem valami propaganda, ezt nem kitalálta valaki, hanem a NATO főtitkára azt mondja, készüljünk a harmadik világháborúra, ba***meg? Hát mi van ezzel, te?!!

– fakadt ki.

A követői egyetértettek vele

Aurelio Caversaccio szerint ezek a kijelentések nemcsak félelmet keltenek, hanem régi sebeket is feltépnek: „Olyan generációk vannak, akik még fel sem dolgozták a nagy- és dédszüleik háborús időszakát, és most akkor készüljünk a következőre? Teljesen le vagyok döbbenve....” – mondta. A videók alatt záporoztak a kommentek, amikből kiderül mennyien támogatják Aureliót és értenek egyet vele ebben a roppant fontos és súlyos kérdésben, hiszen a béke mindenki közös érdeke.