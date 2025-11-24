Megszületett az első ValóVilág baba: mégis Dorkáé lett a főnyeremény?

VV Dorka ugyan a műsorban még szinte szemet sem vetett VV Ádira, hiszen két másik fiú is elcsavarta a fejét a luxusbörtönben töltött napok alatt, de végül mégis egymás mellett kötöttek ki. Ráadásul a ValóVilág szereplőinek szerelme olyan erős, hogy már nemcsak a házasságra készülnek, de gyermeket is vállaltak közösen, aki épp a napokban született meg.

A ValóVilág Ádija és Dorkája alig egy éve jöttek össze, de a napokban már meg is született első gyermekük (Fotó: Instagram)

Váradi Dorka és Farkas Ádám a ValóVilág 12. évadában szerepeltek, ami végül a fiú győzelmével zárult. De nemcsak ő nyert sokat ezzel a szezonnal, hanem kedvese, Dorka is. A fiatal lány az évad során először VV Valenhez került közelebb, ám viharos kapcsolatuk a fiú kiesésével véget ért. Dorka ezek után Bottlik Dáviddal, azaz VV Duduval jött össze, akivel a villán kívül is folytatták kapcsolatukat, sőt össze is költöztek, de nem sokkal később minden előjel nélkül elváltak útjaik. Ehhez talán Ádinak is lehetett némi köze, ugyanis a szakítás után nem sokkal a műsor rajongói kiszúrták, hogy talán a barátságnál több is lehet közöttük a szőke bombázóval. És ahogy általában, a netes nyomozóknak most is igaza lett, hamarosan bejelentették az eljegyzésüket, illetve hogy már első közös gyermekük is úton van. Ezek pedig talán kimondhatjuk, Dorka lett az évad legnagyobb győztese, hiszen megtalálta az igaz szerelmet. Az meg már csak hab a tortán, hogy a főnyeremény is épp kedvese birtokában van.

VV Dorka terhessége sokakat váratlanul ért, de ő boldogabb nem is lehetne (Fotó: Instagram)

Világra jött az első ValóVilág baba

Ugyan az évad egy másik szereplője, VV Reni még a villában teherbe esett VV Geritől, de a kicsi végül nem jött világra, ám a történtekről máig nem beszéltek. Így mondhatni, Dorka és Ádi kisfia az első villababa a műsor történetében, hiszen bár több korábbi szereplő is vállalt már gyermeket, de olyan, hogy egy évad két szereplője alapítson családot, még nem volt. A pici két nappal ezelőtt született meg, és a Nolen Ádám nevet kaptam, amit VV Ádi Instagram-oldalán jelentett be.

Hogyha nem ez az élet értelme, akkor mi?! Megszületett a kisfiunk, aminek azóta is teljesen a hatása alatt vagyok, boldogságom leírhatatlan. Nagyon büszke vagyok a menyasszonyomra és elmondhatatlanul hálás is neki a legnagyobb ajándékért az életembe. Így két nappal a születésnapom után megkaptam tőle a legcsodásabb ajándékot, amit egy férfi kívánhat az életben. Büszke vagyok és nagyon hálás

– írta az újdonsült apuka.