Gulyás Gergely Kristóf: Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter szava mit sem ér

A mai KKVB ülésre jött be a Szigettel kötendő megállapodás. Az, amiről Magyar Péter és Gerendai elvileg (a Közgyűlést megkerülve) megállapodtak. Az ülésen, zárt kapuk mögött újabb fordulat jött. A megállapodás több pontja kapcsán visszakozott a Tisza és a szavazáskor se kapott támogatást az egyezség. Így újra kérdéses, hogy lesz-e Sziget Fesztivál 2026-ban