Gulyás Gergely Kristóf: Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter szava mit sem ér

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 17:33
SzigetGulyás Gergely KristófTisza
Erre hívta fel a figyelmet a fővárosi képviselő.
Bors
A szerző cikkei

"Elmúlt a szelfi hatása, újra a Sziget ellen szavaztak a tiszások. Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter szava mit sem ér" - írta a közösségi oldalán Gulyás Gergely Kristóf, fővárosi képviselő. 

Újabb bizonyíték érkezett arra , hogy Magyar Péter szava mit sem ér / Fotó:   Bors

Ezt írta a fővárosi képviselő

A mai KKVB ülésre jött be a Szigettel kötendő megállapodás. Az, amiről Magyar Péter és Gerendai elvileg (a Közgyűlést megkerülve) megállapodtak. Az ülésen, zárt kapuk mögött újabb fordulat jött. A megállapodás több pontja kapcsán visszakozott a Tisza és a szavazáskor se kapott támogatást az egyezség. Így újra kérdéses, hogy lesz-e Sziget Fesztivál 2026-ban

- tette hozzá a kommentszekcióban.

Ja, és hab a tortán, hogy a Tiszás Tulajdonosi Bizottság múlt héten kiengedte az amerikai multit a közterület-használati szerződésből. Így a tuti 200 millió ugrott. Jelenleg se pénz, se Sziget. Ezt mondtuk, hogy ezt kell elkerülni

- zárta a mondandóját.

 

