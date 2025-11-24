Gulyás Gergely Kristóf: Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter szava mit sem ér

"Elmúlt a szelfi hatása, újra a Sziget ellen szavaztak a tiszások. Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter szava mit sem ér" - írta a közösségi oldalán Gulyás Gergely Kristóf, fővárosi képviselő.
A mai KKVB ülésre jött be a Szigettel kötendő megállapodás. Az, amiről Magyar Péter és Gerendai elvileg (a Közgyűlést megkerülve) megállapodtak. Az ülésen, zárt kapuk mögött újabb fordulat jött. A megállapodás több pontja kapcsán visszakozott a Tisza és a szavazáskor se kapott támogatást az egyezség. Így újra kérdéses, hogy lesz-e Sziget Fesztivál 2026-ban
- tette hozzá a kommentszekcióban.
Ja, és hab a tortán, hogy a Tiszás Tulajdonosi Bizottság múlt héten kiengedte az amerikai multit a közterület-használati szerződésből. Így a tuti 200 millió ugrott. Jelenleg se pénz, se Sziget. Ezt mondtuk, hogy ezt kell elkerülni
- zárta a mondandóját.
