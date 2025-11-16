Nagy bejelentést tett Weisz Fanni, a következő babáról van szó

Weisz Fanni nemrég elmesélte lapunknak, milyen is az élet 11 hónapos gyermekével, akivel szinte repül az idő az anyuka elmondása szerint. A magyar fotómodell próbálja minél jobban kiélvezni a babázást és sok élményt nyújtani kisfiának. Fanni most közösségi oldalán következő gyermekéről is beszámolt.

Weisz Fanni kisfia hamarosan betölti első életévét (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Fanni elmondása alapján nem szeretnének férjével egy gyereknél megállni. Erről bővebben mesélt közösségi oldalán.

Beni még nincs egyéves, így kelleni fog a pihenés nekem, de természetesen tervben van a következő baba is. Csak egy kis időre van szükségünk

– írta Instagram-történetében a modell, aki hamarosan fia születésnapját is ünnepli.

Weisz Fanni a baba nemére is kitért

Mindenképp kettő vagy három gyereket szeretnénk. Ha a következő is fiú lenne, akkor megpróbálkoznánk a harmadikkal, mivel régi álmom, hogy legyen egy lányom is

– válaszolt követője kérdésére a modell. Fanni tehát fontolgatja az újabb babaprojektet és nemsokára elképzelhető, hogy nagyobb bejelentés is érkezik majd tőle.

Weisz Fanni férje is tanulja a jelnyelvet (Fotó: Szabolcs László)

Weisz Fanni képességeit megkérdőjelezték

A siket modell esetében sokszor merül fel a kérdés, hogy hogyan tudja bizonságban nevelni kisfiát. Korábban erről részletesen mesélt lapunknak.

Sokan kérdezték tőlem, hogy én milyen anya leszek, ha nem hallok. Nekem ez nagyon rosszul esik. Ennyire butának gondolnak? Azt hiszik, hogy nincs eszem? Rengeteg siket szülő van, nem csak én egyedül, és jobban látnak, mint bármelyik halló. Én is minden nap figyelem Benit, egyetlen másodpercre sincs egyedül, mindig mellettem van. Amikor a férjem itthon van, akkor hagyom, mert tudom, hogy a férjem halló. Amikor viszont egyedül vagyok, akkor viszem mindenhova az etetőszéket, amikor sminkelek vagy főzök, akkor is mellettem ül. Egyébként van egy kis babafigyelő kamera is, így ha Beni megmozdul, máris futok. Én ezt minden nap csinálom, milyen megoldás kéne még?

– árulta el Fanni, aki férjével nemrég ünnepelte első házassági évfordulóját.