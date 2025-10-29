Kisfiáról mesélt Weisz Fanni: "Próbálom minél több élménnyel megajándékozni őt!"

Weisz Fanni kisfia hamarosan egyéves lesz, a modell elmesélte hogyan boldogul az anyasággal, milyen a kapcsolata kisfiával. Beni egészségi állapotáról, fejlődéséről is osztott meg részleteket a hot! magazinnal. Kitért arra is, hogy milyen nehézségekkel néz szembe hallássérült édesanyaként.

Weisz Fanni gyereke szépen cseperedik

Fotó: archív / hot! magazin

Weisz Fanni gyereke, Beni egyéves lesz

Hihetetlen, milyen gyorsan repül az idő: Weisz Fanni kisfia, Beni rengeteget nőtt, decemberben egyéves lesz. A modell boldogan mesélt arról, hogy mennyit fejlődött a kisfiú, és milyen öröm figyelni minden apró rezdülését a mindennapokban.

„Nagyon jól vagyunk! Hihetetlen, de tényleg már tíz hónapos a kisfiam. Olyan gyorsan repül az idő!

Beni szépen fejlődik, mostanra már ügyesen ül, és egyre magabiztosabban próbálkozik a mászással is.

Igazi kis felfedező, minden érdekli körülötte, így folyamatosan mozgásban van” – kezdte a hot! magazinnak a gyönyörű édesanya.

Weisz Fanni férje ugyanúgy rajong a család legkisebb tagjáért, mint az édesanya

Fotó: Instagram / realweiszfanni / hot! magazin

Weisz Fanni: „Próbálom minél több élménnyel megajándékozni”

Fanniék mindennapjai tele vannak csodás pillanatokkal és meghitt, szeretetteljes percekkel. A kis Beni minden napra tartogat valami újat – egy mosolyt, egy új mozdulatot, egy bájos pillantást –, ami bearanyozza a napjukat. A fiatal édesanya szerint ezek az apró örömök adják az élet igazi szépségét, és minden napért hálás, amit hármasban tölthet Weisz Fanni a férjével és a kisfiával.

A hétköznapjaink főleg köré szerveződnek: sokat játszunk, sétálunk, és próbálom minél több élménnyel megajándékozni őt. Nekem pedig jó érzés látni, mennyire kíváncsi és mennyire boldogan fedezi fel a világot

– mondta lelkesen.

Beni annyira kiegyensúlyozott és vidám kisfiú, hogy a nyári utazás sem jelentett számára kihívást. Fanniék örömmel mesélték, hogy a kisfiuk minden új helyzetet mosolyogva és kíváncsian fogadott, így az utazás igazi élmény volt az egész család számára.

„Nagyon jól sikerült a nyaralásunk. Kicsit tartottam tőle, hogyan bírja az utazást, de szerencsére minden rendben volt, sőt úgy tűnt, nagyon élvezte a változatosságot. Nekem is hatalmas feltöltődés volt, jó érzés volt kicsit kiszakadni a hétköznapokból” – árulta el a modell.