Kisfiáról mesélt Weisz Fanni: "Próbálom minél több élménnyel megajándékozni őt!"

Weisz Fanni kisfia hamarosan egyéves lesz, a modell elmesélte hogyan boldogul az anyasággal, milyen a kapcsolata kisfiával. Beni egészségi állapotáról, fejlődéséről is osztott meg részleteket a hot! magazinnal. Kitért arra is, hogy milyen nehézségekkel néz szembe hallássérült édesanyaként.
Hihetetlen, milyen gyorsan repül az idő: Weisz Fanni kisfia, Beni rengeteget nőtt, decemberben egyéves lesz. A modell boldogan mesélt arról, hogy mennyit fejlődött a kisfiú, és milyen öröm figyelni minden apró rezdülését a mindennapokban.
„Nagyon jól vagyunk! Hihetetlen, de tényleg már tíz hónapos a kisfiam. Olyan gyorsan repül az idő!
Beni szépen fejlődik, mostanra már ügyesen ül, és egyre magabiztosabban próbálkozik a mászással is.
Igazi kis felfedező, minden érdekli körülötte, így folyamatosan mozgásban van” – kezdte a hot! magazinnak a gyönyörű édesanya.
Fanniék mindennapjai tele vannak csodás pillanatokkal és meghitt, szeretetteljes percekkel. A kis Beni minden napra tartogat valami újat – egy mosolyt, egy új mozdulatot, egy bájos pillantást –, ami bearanyozza a napjukat. A fiatal édesanya szerint ezek az apró örömök adják az élet igazi szépségét, és minden napért hálás, amit hármasban tölthet Weisz Fanni a férjével és a kisfiával.
A hétköznapjaink főleg köré szerveződnek: sokat játszunk, sétálunk, és próbálom minél több élménnyel megajándékozni őt. Nekem pedig jó érzés látni, mennyire kíváncsi és mennyire boldogan fedezi fel a világot
– mondta lelkesen.
Beni annyira kiegyensúlyozott és vidám kisfiú, hogy a nyári utazás sem jelentett számára kihívást. Fanniék örömmel mesélték, hogy a kisfiuk minden új helyzetet mosolyogva és kíváncsian fogadott, így az utazás igazi élmény volt az egész család számára.
„Nagyon jól sikerült a nyaralásunk. Kicsit tartottam tőle, hogyan bírja az utazást, de szerencsére minden rendben volt, sőt úgy tűnt, nagyon élvezte a változatosságot. Nekem is hatalmas feltöltődés volt, jó érzés volt kicsit kiszakadni a hétköznapokból” – árulta el a modell.
Fanni különleges helyzetben van édesanyaként siketsége miatt, de számára ez soha nem akadályt, hanem erőt jelent. Minden kihívást nyitott szívvel és mosollyal fogad, hiszen hisz abban, hogy a szeretet és a türelem mindent áthidal. Példamutató hozzáállásával nemcsak Beninek, hanem mindenkinek megmutatja, hogy a nehézségekből is lehet csodát teremteni.
„Ami a gyereknevelés nehézségeit illeti: természetesen a hallássérülésem miatt vannak speciális kihívások. Például nem hallom, ha sír a kisfiam, ezért nagyban támaszkodom a vizuális jelekre és azokra a modern eszközökre, amelyek figyelmeztetnek. De nemcsak a technológia segít sokat, hanem az is, hogy hatalmas köztünk a szimbiózis.
Nagyon figyelem minden rezdülését, a mozdulatait, a tekintetét, így sokszor előbb érzem, mire van szüksége, mint hogy kifejezné.
A legfontosabb „trükköm” talán az, hogy igyekszem minden helyzetben pozitívan hozzáállni, és próbálok olyan szeretetteljes, nyugodt környezetet biztosítani Beninek, amiben biztonságban és boldogan nőhet fel.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.