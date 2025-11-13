VV Seherezádé megtalálta a szülés utáni depresszió ellenszerét – váratlan helyről jött a megoldás

Három hónappal gyermeke születése után VV Seherezádé, vagyis Kultsár Vivien rendszerint őszintén beszélt arról, mennyire nehéz időszakon megy keresztül. A fiatal édesanya most úgy érzi, megtalálta a módját annak, hogyan győzze le a szülés utáni depressziót, és újra élvezze a mindennapokat.

VV Seherezádé párja igyekszik tehermentesíteni a feleségét, s minőségi időt tölteni vele (Fotó: Facebook)

VV Seherezádé megtalálta a depresszió ellenszerét

VV Seherezádé Instagram oldalán nyíltan beszél a szülés utáni depresszióról, ami ugyan sok kismamát érint, mégis a legtöbben nem tudnak, nem mernek nyíltan beszélni iróla. A valóságshow egykori sztárja az elmúlt hetekben többször is megosztotta követőivel, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie, mióta világra jött kisfia, Noah. Elmondása szerint az első hónapok szinte elviselhetetlenül fárasztóak voltak: a síró baba, a fájdalmas éjszakák, a test és a lélek kihívásai komolyan próbára tették őt.

VV Seherezádé férje mindvégig mellette áll, de a fiatal édesanya így is gyakran érezte magát kimerültnek és magányosnak. Egy korábbi bejegyzésében arról írt, hogy napi 12 órát töltött egyedül a kisbabával, miközben a ház rendetlensége, a kialvatlanság és a saját testében történt változások csak tovább mélyítették rosszkedvét. Mint fogalmazott, „a kötelességek végtelen körforgása, az állandó sírás és a fájdalom” mind hozzájárultak a lelki mélyponthoz.

De az utóbbi hetekben minden megváltozott. VV Seherezádé most egy humoros videóval jelezte a követőinek, hogy végre jobban van, és megtalálta a depresszió ellenszerét. A titok nem más, mint kutyája, Scarlet, aki vidámságot és energiát hozott a mindennapjaiba. Az új videóban Seherezádé eljátssza, milyen lehet a kutyája fejében a világ, miközben mókust vagy macskát kerget – majd bevágja az eredeti jeleneteket is, amin Scarlet tényleg így viselkedik. A poszt hamar hatalmas sikert aratott a követői között, akik örömmel látták, hogy kedvencük újra mosolyog.

VV Seherezádé mindennapjait egyenesen bearanyozza a házi kedvencük, aki gyermekével is láthatóan jól kijön (Fotó: Facebook)

„Sokat segített legyőzni a depit”

A VV Seherezádé Insta oldalán megosztott bejegyzésben most így fogalmazott:



Scarlett kutyám és a mókus (na meg a macskák)... Sokat segített legyőzni a depit, hogy most már nem tragédiaként kezelem, ha Noah-nak fáj valami vagy nyűgös. Megpróbálom a humort visszahozni a hétköznapokba.



A fiatal anyuka hozzátette, hogy a javulásban sokat segített néhány átaludt éjszaka, valamint az, hogy a rokonok hétvégente vállalták Noah felügyeletét, így férjével kettesben is tölthettek néhány órát. Ezek az apró, de fontos feltöltődések segítették abban, hogy újra önmagára találjon.

VV Seherezádé gyereke most három hónapos, és bár a mindennapok még mindig kihívásokkal teli, a fiatal édesanya megtanulta elfogadni, hogy a nehézségek múlandók. Ahogy írta:

Nem tragédiaként, hanem élethelyzetként kezelem – és tudom, hogy mindig jön majd egy jobb nap.



A rajongók örülnek, hogy Vivi újra mosolygós és energikus, és is úgy tűnik, végre megtalálta a lelki egyensúlyt. Most már nemcsak édesanyaként, hanem nőként is újra a helyén érzi magát.