Seherezádé megrendítő vallomása az anyaságról: „A szülés utáni időszak csendes gyilkos”

VV Seherezádé neve egy realityben lett ismert annak idején. Kultsár Vivien influenszer életének egyik legboldogabb eseménye volt, amikor megszületett kisfia, Kultsár Liam Noah. A tündéri kisfiú érkezése után sokan úgy gondolták, a csinos édesanya felhőtlenül élvezi az anyaság minden pillanatát, ám a valóság ennél jóval összetettebb volt.

VV Seherezádé férje, Kultsár Norbert büszke apuka (Fotó: archív / hot! magazin)

VV Seherezádé szerint nem könnyű műfaj az anyaság

Seherezádé nemrég őszinte és megrendítő bejegyzésben vallott arról, hogy szülés utáni depresszióval küzdött.

Nem véletlen tűntem el, és maradtam el a Vivi-féle nagy beszámolókkal, nagyon nehéz időszakon vagyok túl. Bár voltak szép napok, mint például a szülinapom, de a terhesség utáni depi nem kímélt

– kezdte vallomását VV Seherezádé Instagram-oldalán.

A fiatal édesanya szerint sokan nincsenek tisztában azzal, milyen alattomos is tud lenni ez az állapot:

"Tudod, miért nevezik a szülés utáni időszakot csendes gyilkosnak? Mert csendes. Nem mindig látványos, hogy valaki szenved. Néha mosolyogsz, fotókat készítesz a babádról, és úgy tűnik, minden rendben van, miközben belül fuldokolsz. Nem mindig úgy néz ki, hogy na most akkor összeomlasz és elöntenek a könnyek és szétesel (bár nálam ilyen is volt). Néha a látszat csal, látsz egy kezdő anyukát, aki szorosan magához öleli a babáját… Elkészíti az összes fotót. Átéli a pillanatokat. Mosolyog, büszkélkedik...

Úgy tűnik, mintha már minden rendben lenne... Mintha egyetlen rossz napja sem lenne. De a mosoly mögött? Lehet, hogy fuldoklik.

Lehet, hogy mindent magában tart, mert mindenki azt mondta neki, hogy ennek kellene lennie élete legboldogabb időszakának. Vagy épp azt mondják: »Miért vagy depis? Mindened megvan ház, férj, gyerek.. és amúgy is vége már a gyermekágyi időszaknak , ilyenkor már nincs létjogosultsága a depinek...« Lehet, hogy pont ezért jó ideig félünk bevallani, hogy küzdünk, félünk az ítélettől.. Így hát csendben szenvedünk.."

Kultsár Vivien Seherezádé kisfia Liam Noah a legfontosabb a szülők számára (Fotó: archív / hot! magazin)

A szülés utáni depresszió teljesen normális

A fiatal édesanya szerint a szülés utáni depresszió nem gyengeség, hanem egy teljesen természetes, hormonális és érzelmi folyamat, ami a nők 80 százalékát érintheti.



Ez egy biológiai reakció a szülés utáni gyors hormonszint-változásra. Én is megtörtem. Emlékszem, amikor a Péterfy kórházba tartottam, végigsírtam az utat… Vele együtt sírtam végig a hasfájós időszakot. A valósághoz ezek a pillanatok is hozzátartoznak

– árulta el Seherezádé, aki úgy véli, beszélni kell erről az időszakról, mert csak egy támogató közeg segíthet a gyógyulásban.