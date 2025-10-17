Seherezádé megrendítő vallomása az anyaságról: „A szülés utáni időszak csendes gyilkos”

VV Seherezádé neve egy realityben lett ismert annak idején. Kultsár Vivien influenszer életének egyik legboldogabb eseménye volt, amikor megszületett kisfia, Kultsár Liam Noah. A tündéri kisfiú érkezése után sokan úgy gondolták, a csinos édesanya felhőtlenül élvezi az anyaság minden pillanatát, ám a valóság ennél jóval összetettebb volt.
Seherezádé nemrég őszinte és megrendítő bejegyzésben vallott arról, hogy szülés utáni depresszióval küzdött.
Nem véletlen tűntem el, és maradtam el a Vivi-féle nagy beszámolókkal, nagyon nehéz időszakon vagyok túl. Bár voltak szép napok, mint például a szülinapom, de a terhesség utáni depi nem kímélt
– kezdte vallomását VV Seherezádé Instagram-oldalán.
A fiatal édesanya szerint sokan nincsenek tisztában azzal, milyen alattomos is tud lenni ez az állapot:
"Tudod, miért nevezik a szülés utáni időszakot csendes gyilkosnak? Mert csendes. Nem mindig látványos, hogy valaki szenved. Néha mosolyogsz, fotókat készítesz a babádról, és úgy tűnik, minden rendben van, miközben belül fuldokolsz. Nem mindig úgy néz ki, hogy na most akkor összeomlasz és elöntenek a könnyek és szétesel (bár nálam ilyen is volt). Néha a látszat csal, látsz egy kezdő anyukát, aki szorosan magához öleli a babáját… Elkészíti az összes fotót. Átéli a pillanatokat. Mosolyog, büszkélkedik...
Úgy tűnik, mintha már minden rendben lenne... Mintha egyetlen rossz napja sem lenne. De a mosoly mögött? Lehet, hogy fuldoklik.
Lehet, hogy mindent magában tart, mert mindenki azt mondta neki, hogy ennek kellene lennie élete legboldogabb időszakának. Vagy épp azt mondják: »Miért vagy depis? Mindened megvan ház, férj, gyerek.. és amúgy is vége már a gyermekágyi időszaknak , ilyenkor már nincs létjogosultsága a depinek...« Lehet, hogy pont ezért jó ideig félünk bevallani, hogy küzdünk, félünk az ítélettől.. Így hát csendben szenvedünk.."
A fiatal édesanya szerint a szülés utáni depresszió nem gyengeség, hanem egy teljesen természetes, hormonális és érzelmi folyamat, ami a nők 80 százalékát érintheti.
Ez egy biológiai reakció a szülés utáni gyors hormonszint-változásra. Én is megtörtem. Emlékszem, amikor a Péterfy kórházba tartottam, végigsírtam az utat… Vele együtt sírtam végig a hasfájós időszakot. A valósághoz ezek a pillanatok is hozzátartoznak
– árulta el Seherezádé, aki úgy véli, beszélni kell erről az időszakról, mert csak egy támogató közeg segíthet a gyógyulásban.
Ha te is átéled ezt, tudd: nem vagy egyedül. Csak nem beszélünk róla, mert a társadalom elvárja, hogy ez legyen életünk legboldogabb időszaka. De néha a boldogság mögött ott lapul a csendes küzdelem is.
Kisfia, Liam Noah igazi mosolygós kisbaba, és Seherezádé is napról napra erősebb. A posztját egy megható videóval zárta, amelyben kisfia cuki pillanatai láthatók, mert ahogy ő fogalmazott: „A valósághoz a könnyek is hozzátartoznak, de most már újra látom a fényt. Beszéljünk róla, hogy senki se maradjon egyedül ebben.”
Seherezádé bejegyzése rengeteg nő szívét megérintette. A hozzászólók közül sokan osztották meg saját történetüket, és együttérzésüket fejezték ki:
„Kitartást! Amit érzel, azzal semmi baj nincs, sajnos nem készítenek fel bennünket erre” – írta egyik követője.
Mások szerint különösen fontos, hogy egy ismert nő is nyíltan beszél a témáról:
„Jó, hogy erről is beszélsz, mert rengetegen vagyunk, akik átéltük. A mosoly mögött sokszor sötét felhők gyülekeznek.”
Most hogy Seherezádé őszintén beszélt a küzdelmeiről, talán más anyák is mernek segítséget kérni és megtapasztalni, hogy soha sincsenek egyedül.
