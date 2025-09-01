VV Seherezádé vallomása: "A szülés utáni élet nemcsak boldogság, hanem kemény próbatétel is"

Bár rengeteg kismama álmodozik a szülés utáni idilli pillanatokról, az igazság sokszor jóval árnyaltabb. VV Seherezádé története is azt mutatja, hogy a boldogság mellett mennyi kihívás és lemondás jár együtt az anyaság első időszakával.
VV Seherezádénak nem volt könnyű szülése: kisfia napokkal a kiírt időpont után érkezett, és közel húszórás vajúdás után jött világra. Az egykori valóságshow-szereplő azonban kitartóan küzdött, és végül hatalmas megkönnyebbüléssel, örömkönnyek között tarthatta karjában VV Seherezádé fiát, aki a Noah Liam nevet kapta. Azóta már több mint két hét telt el, és a friss anyuka rendszeresen megosztja követőivel, hogyan telnek mindennapjai a kicsivel.
Posztjaiból kiderül, hogy bár a baba igazi kis angyal, az első hetek mégis kimerítőek. Seherezádé bevallotta, hogy sokszor teljesen elveszti az időérzékét, hiszen a folyamatos éjszakai ébredések, a költözés és a poci-fájós babagondok egyszerre teszik próbára.
Olyan, mintha amnéziás lennék. A szülés utáni élet nemcsak boldogság, hanem kemény próbatétel is
– írta egyik őszinte bejegyzésében, amelyben arról is beszámolt, hogy férje mindenben mellette áll, és együtt próbálnak alkalmazkodni az új élethelyzethez. A rajongóktól érkező szeretet is rengeteget jelent neki, még ha válaszolni alig van ideje a sok üzenetre.
Az újdonsült édesanya ugyanakkor nem titkolja: a legnagyobb boldogság mellett érzelmi hullámvasúton ül. A fáradtság és a hormonok miatt gyakran sírja el magát, és ilyenkor elbizonytalanodik abban, vajon elég jó anya vagy feleség-e. Nem véletlen, hogy a posztjai gyakran mélyebb hangvételűek, sok kismama szívéhez szólnak, hiszen hasonló érzéseken mennek keresztül.
VV Seherezádé férje igazi támasz számára ezekben a hetekben, és a rajongók is értékelik, hogy a sztár nem idealizálja a szülés utáni életet, hanem kendőzetlen őszinteséggel beszél róla. Egyik bejegyzésében arra is kitért, hogy mennyire nehéz elfogadnia teste változásait. Bár táplálkozási tanácsadóként pontosan tudja, hogy most nem a fogyás vagy az edzés a legfontosabb, mégis fájdalmas szembesülnie azzal, mennyire másképp néz ki szülés után.
Ez minden csak nem egy egyszerű állapot
– vallotta be követőinek.
Seherezádé ugyanakkor igyekszik humorral és öniróniával kezelni a helyzetet, és tudja, hogy a türelem most a legfontosabb. VV Seherezádé párja és családja támogatásával lépésről lépésre tanulja meg az új élet ritmusát. Bár sokszor nehéz pillanatokkal szembesül, egyvalamiben biztos: kisfia érkezése minden küzdelmet megér, és a legnagyobb ajándék, amit valaha kaphatott.
