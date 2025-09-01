Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

VV Seherezádé vallomása: "A szülés utáni élet nemcsak boldogság, hanem kemény próbatétel is"

újszülött baba
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 14:32
első gyermekboldogságVV Seherezádékihívás
A celeb augusztus közepén hozta világra első gyermekét, aki azóta minden percét bearanyozza. VV Seherezádé most őszintén beszélt arról, hogy milyen nehézségekkel járnak számára az anyaság első hetei, és hogyan birkózik meg a testét és a lelkét érintő változásokkal.
K. G.
A szerző cikkei

Bár rengeteg kismama álmodozik a szülés utáni idilli pillanatokról, az igazság sokszor jóval árnyaltabb. VV Seherezádé története is azt mutatja, hogy a boldogság mellett mennyi kihívás és lemondás jár együtt az anyaság első időszakával.

VV Seherezádé
VV Seherezádé gyereke kényelmesen érezte magát édesanyja pocijában (Fotó: Facebook)

VV Seherezádé boldogságról és hullámvölgyekről vall

VV Seherezádénak nem volt könnyű szülése: kisfia napokkal a kiírt időpont után érkezett, és közel húszórás vajúdás után jött világra. Az egykori valóságshow-szereplő azonban kitartóan küzdött, és végül hatalmas megkönnyebbüléssel, örömkönnyek között tarthatta karjában VV Seherezádé fiát, aki a Noah Liam nevet kapta. Azóta már több mint két hét telt el, és a friss anyuka rendszeresen megosztja követőivel, hogyan telnek mindennapjai a kicsivel.

Posztjaiból kiderül, hogy bár a baba igazi kis angyal, az első hetek mégis kimerítőek. Seherezádé bevallotta, hogy sokszor teljesen elveszti az időérzékét, hiszen a folyamatos éjszakai ébredések, a költözés és a poci-fájós babagondok egyszerre teszik próbára. 

Olyan, mintha amnéziás lennék. A szülés utáni élet nemcsak boldogság, hanem kemény próbatétel is

 – írta egyik őszinte bejegyzésében, amelyben arról is beszámolt, hogy férje mindenben mellette áll, és együtt próbálnak alkalmazkodni az új élethelyzethez. A rajongóktól érkező szeretet is rengeteget jelent neki, még ha válaszolni alig van ideje a sok üzenetre.

Az újdonsült édesanya ugyanakkor nem titkolja: a legnagyobb boldogság mellett érzelmi hullámvasúton ül. A fáradtság és a hormonok miatt gyakran sírja el magát, és ilyenkor elbizonytalanodik abban, vajon elég jó anya vagy feleség-e. Nem véletlen, hogy a posztjai gyakran mélyebb hangvételűek, sok kismama szívéhez szólnak, hiszen hasonló érzéseken mennek keresztül.

Kisfia érkezése élete legnagyobb ajándéka

VV Seherezádé férje igazi támasz számára ezekben a hetekben, és a rajongók is értékelik, hogy a sztár nem idealizálja a szülés utáni életet, hanem kendőzetlen őszinteséggel beszél róla. Egyik bejegyzésében arra is kitért, hogy mennyire nehéz elfogadnia teste változásait. Bár táplálkozási tanácsadóként pontosan tudja, hogy most nem a fogyás vagy az edzés a legfontosabb, mégis fájdalmas szembesülnie azzal, mennyire másképp néz ki szülés után. 

Ez minden csak nem egy egyszerű állapot

 – vallotta be követőinek.

Seherezádé ugyanakkor igyekszik humorral és öniróniával kezelni a helyzetet, és tudja, hogy a türelem most a legfontosabb. VV Seherezádé párja és családja támogatásával lépésről lépésre tanulja meg az új élet ritmusát. Bár sokszor nehéz pillanatokkal szembesül, egyvalamiben biztos: kisfia érkezése minden küzdelmet megér, és a legnagyobb ajándék, amit valaha kaphatott.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu