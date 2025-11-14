„Micsoda év ez…” – fotóval jelentette be a váratlan örömhírt a TV2 sztárja, záporoznak a gratulációk

Veréb Tamás élete mostanában nem is lehetne teljesebb, hiszen amellett, hogy szerelmével csodásan megvannak, ismét lehetőséget kapott a Sztárban Sztár 2025 legújabb évadában, hogy bizonyítsa énektudását.

Pontosabban a műsor All Stars kiadásában, amelyben hétről hétre olyan sztárokkal versenyezhet a győzelemért, mint Dér Heni, Nótár Mary vagy Horváth Tamás. A fiatal színész most pedig ismét csak keresi a szavakat, ugyanis hatalmas elismerésben részesül.

Legfrissebb Instagram-bejegyzése szerint ugyanis négyszeres platinalemezes előadó lett DR BRS-el közös feldolgozásuknak köszönhetően. A Hozzám tartozol (Nika se perimeno) dal megjelenése óta hatalmas siker.

Micsoda év ez... életem első platina lemeze, ráadásul négyszeres...

- kezdte bejegyzését Veréb Tamás, majd így folytatta:

Nagyon köszönöm Mindenkinek, aki csak egyszer is meghallgatta ezt a dalt! Köszönöm @drbrs barátomnak, hogy újra slágert csinált ebből a remek dalból és hogy rám gondolt, mint énekes. Köszönöm a @magneoton -nak, hogy lehetővé tették ezt az együttműködést. Köszönöm a dal szerzőinek az engedélyt és a szíves hozzájárulásukat. Ez egy közös siker. Mi jön még?!

Igggeeeennnn, de örülök. Hatalmas gratuláció GRATULÁLOK!! Annyira megérdemlitek!!!! Nagyon gratulálok Tomi Legjobb zeneeee!

