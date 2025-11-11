Szandi elégedetten távozott a Sztárban Sztárból: „Semmi sem történik véletlenül”

A Sztárban Sztár All Stars elérkezett abba a szakaszba, amikor minden kieső egyben győztes is, hiszen olyan erős a mezőny, hogy pusztán a véletlen dönthet arról, hogy ki jut tovább és ki távozik. Persze minden „sors” a nézői szavazatokon múlik, de szinte biztosra vehetjük, hogy csupán néhány voksnyi lehet a különbség a klasszisok között. Szandi éppen ezen elv alapján nem bánkódott egy pillanatig sem, amikor a Sztárban Sztár All Stars 10. adásának végén ő és Nótár Mary álltak egymás mellett a kiesés szélén. Az énekesnő akkor sem keseredett el, amikor Till Attila kimondta felette a „nézők ítéletét”.

Szandi hihetetlen derűvel fogadta, hogy számára véget ért a Sztárban Sztár All Stars versenye (Fotó: Bors)

Szandi: „Nagyon sűrű december elé nézek”

A Bors közvetlenül az adás után beszélgetett Szandival, aki mindvégig mosolyogva beszélt. „Semmi sem történik véletlenül az életben. Biztos vagyok benne, hogy okkal alakult így ez az este.”

Nagyon boldog vagyok és büszke arra, hogy a Sztárban Sztár All Stars huszonnégy indulója közül bekerülhettem a top hét énekes közé.

„Ráadásul a három legjobbnak ítélt énekesnő között zárhattam a versenyt” – kezdte a Borsnak Szandi, aki őszintén hálás a mögötte álló hetekért. „Nagyon köszönöm a rengeteg szavazatot, amit ezekben a hetekben kaptam, de most megyek tovább az utamon! Nagyon sűrű december elé nézek, hiszen rengeteg koncertem lesz országszerte” – mondta vidáman az énekesnő, aki egy közbeszúrt kérdésre azt is elárulta, hogyan piheni majd ki a az ország legnagyobb házibulijának fáradalmait.

Szandi és Nótár Mary között dőlt el a továbbjutás (Fotó: Bors)

„Kicsit szalad a ház mostanában…”

„Lesz most több időm a barátokkal találkozni, hiszen az utóbbi hetekben több összejövetelt is ki kellett hagynunk. Lesz időm ráhangolódni a karácsonyra is, és visszatérhetek az edzéshez is, mert az nagyon hiányzik már. Újra nekiállhatok jókat főzni, lesz időm újra takarítani, mert hát azt is kell. Kicsit szalad a ház mostanában…” - nevetett Szandi, aki egyetlen pillanatra sem bánta meg, hogy igent mondott a Sztárban Sztár All Stars versenyére. „Boldog vagyok, hogy itt lehettem és tök jó, hogy igent mondtam a felkérésre. Fantasztikus volt hétről-hétre egy új karakter bőrébe bújni. Mindegyik a kedvencem volt. Mostantól pedig nézőként követem a műsort és szorítok a többiek sikeréért” – zárta gondolatait Szandi a kiesés után.



