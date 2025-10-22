Veréb Tamás: A feleségemen kívül már nem szeretnék mást megcsókolni

Veréb Tamás élete most lett teljes. A fiatal színész ismét lehetőséget kapott a Sztárban Sztár 2025 legújabb évadában, hogy bizonyítsa énektudását, és a magánéletében is a harmónia kapta a főszerepet.
Sokszor elmondta: már kisgyermekkorában tudta, hogy művészeti pályára szeretne menni. Úgy véli, a szerencsének és a Jóistennek egyaránt köze van a sikereihez.
„Mindig olyan lehetőségek találtak meg, amelyek elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy most ott tartsak, ahol tartok” – kezdte a hot! magazinnak a színész. „Hála a Jóistennek vagy bármi másnak, ami ezt az egészet irányítja, mert a rátermettség önmagában nem elég erre a pályára.”
2016-ban szerepelt a Sztárban Sztár-ban, ahol olyan tapasztalatokkal gazdagodott, amelyekből sokat tanult.
„Biztos vagyok abban, hogy a korábbi tapasztalataimnak azért is veszem nagy hasznát, mert ezek nélkül most sokkal többet sérülnék. Az a show-műsor, amit a televíziónézők látnak, számomra is nagyon sok meglepetést tartogat, és ebben az is benne van, hogy az ember érzékennyé, sérülékennyé válik, és ez alól én sem vagyok kivétel. Ez a műsor nagyon sokat vesz ki belőlem” – vallotta be Tamás.
A sármos fiatalember most még inkább középpontba került, így a rajongók is könnyebben megtalálják, akik olykor sokkal kíváncsibbak, mint szeretné. Persze nem titkolja, hogy ehhez talán neki is köze lehet, mivel igyekszik mindig mindenkivel kedves lenni, amit olykor félreértenek.
„Az Elizabethben a halált alakítom, aki egy sármos, szexi, mégis megfoghatatlan figura, ráadásul a mi előadásunkban is eléggé vonzó karakter lett. Az egyik előadás után dedikálással egybekötött fotózkodást szerveztek, amelynek során egy hölgy odalépett hozzám, és megkérdezte, belefér-e az, hogy megörökítsük egy fotón a halál csókját. Természetesen elzárkóztam a kérés elől!”
A színész-műsorvezető bevallotta: óriási szerencséje van a feleségével, Koltai Viviennel, aki nemcsak a rajongók megkereséseit, de a színpadi jeleneteket is a helyükön kezeli. A fanatikusok egyes esetekben ennél is bátrabbak, és jócskán átlépnek bizonyos határokat.
„Okosabb vagyok annál, hogy reagáljak bizonyos megkeresésekre.”
Volt ugyanis, hogy egyes hölgyek nagyon intim fotókkal bombáztak!
„Lehet, hogy valami nagyon jó dologról maradtam le, de a házasságom ennél akkor is sokkal többet ér. Vivien olyan szeretettel vesz körül, olyan gondoskodással van jelen az életemben, amit soha senki kedvéért nem tennék kockára.”
A feleségemen kívül már nem szeretnék senki mást megcsókolni.
„Szerencsére a munkám miatt egyáltalán nem kell magyarázkodnom otthon, hiszen Vivien is szakmabeli, de azt szeretném, ha ez így is maradna. Harmonikus a kapcsolatunk, ami több ponton is találkozik. Boldog vagyok, és ennél nem is kívánhatnék többet!”
