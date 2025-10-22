Veréb Tamás: A feleségemen kívül már nem szeretnék mást megcsókolni

Veréb Tamás élete most lett teljes. A fiatal színész ismét lehetőséget kapott a Sztárban Sztár 2025 legújabb évadában, hogy bizonyítsa énektudását, és a magánéletében is a harmónia kapta a főszerepet.

Veréb Tamás úgy véli, sokat köszönhet a szerencsének

Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Veréb Tamás: „A rátermettség önmagában nem elég erre a pályára”

Sokszor elmondta: már kisgyermekkorában tudta, hogy művészeti pályára szeretne menni. Úgy véli, a szerencsének és a Jóistennek egyaránt köze van a sikereihez.

„Mindig olyan lehetőségek találtak meg, amelyek elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy most ott tartsak, ahol tartok” – kezdte a hot! magazinnak a színész. „Hála a Jóistennek vagy bármi másnak, ami ezt az egészet irányítja, mert a rátermettség önmagában nem elég erre a pályára.”

Veréb Tamás: „Az ember érzékennyé, sérülékennyé válik”

2016-ban szerepelt a Sztárban Sztár-ban, ahol olyan tapasztalatokkal gazdagodott, amelyekből sokat tanult.

„Biztos vagyok abban, hogy a korábbi tapasztalataimnak azért is veszem nagy hasznát, mert ezek nélkül most sokkal többet sérülnék. Az a show-műsor, amit a televíziónézők látnak, számomra is nagyon sok meglepetést tartogat, és ebben az is benne van, hogy az ember érzékennyé, sérülékennyé válik, és ez alól én sem vagyok kivétel. Ez a műsor nagyon sokat vesz ki belőlem” – vallotta be Tamás.

Közel 10 év után ismét szerepel a Sztárban Sztár újabb évadában

Fotó: TV2 / HOT! MAGAZIN

A sármos fiatalember most még inkább középpontba került, így a rajongók is könnyebben megtalálják, akik olykor sokkal kíváncsibbak, mint szeretné. Persze nem titkolja, hogy ehhez talán neki is köze lehet, mivel igyekszik mindig mindenkivel kedves lenni, amit olykor félreértenek.

„Az Elizabethben a halált alakítom, aki egy sármos, szexi, mégis megfoghatatlan figura, ráadásul a mi előadásunkban is eléggé vonzó karakter lett. Az egyik előadás után dedikálással egybekötött fotózkodást szerveztek, amelynek során egy hölgy odalépett hozzám, és megkérdezte, belefér-e az, hogy megörökítsük egy fotón a halál csókját. Természetesen elzárkóztam a kérés elől!”

Veréb Tamás és Koltai Vivien idén mondták ki a boldogító igent

Fotó: FORGÁCS BEA / HOT! MAGAZIN

Veréb Tamás feleségéről: „Harmonikus a kapcsolatunk”

A színész-műsorvezető bevallotta: óriási szerencséje van a feleségével, Koltai Viviennel, aki nemcsak a rajongók megkereséseit, de a színpadi jeleneteket is a helyükön kezeli. A fanatikusok egyes esetekben ennél is bátrabbak, és jócskán átlépnek bizonyos határokat.