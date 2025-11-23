Vastaps és álló ováció a TV2 stúdiójában: Vavra Bence miatt még a könnye is kicsordult Lékai-Kiss Ramónának

Vavra Bence ismét magasra tette a lécet, a Sztárban Sztár All Stars a 12. élő show-jában Meat Loaf bőrébe bújva kápráztatta el a közönséget és a zsűrit. Lékai-Kiss Ramóna a műsor előtt a Borsnak elárulta, tinikora óta rajong ezért a dalért, így talán nem is volt meglepő, hogy állva tapsolt az előadás után.
A nézők is vastapssal jutalmazták Vavra Bence erőfeszítéseit, Raminak pedig még a könnye is kibuggyant.
Az este fokozott hangulatát csak még jobban emelte, amikor az ámulatból felébredt Stohl András lényegét tekintve állást ajánlott a fiatal tehetségnek. Mint mondta, mindenképpen el tudná képzelni zenés színházban, ezért szólni fog az érdekében Szente Vajknál.
