Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Kelemen névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lékai-Kiss Ramóna csak a Borsnak mondta el: ezt várja a Sztárban Sztár All Startól

Lékai-Kiss Ramóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 19:19
Sztárban Sztár All Starsénekes
Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztár All Stars előtt beszélt a Borsnak, mit vár a műsortól.

Egyre csak fokozódik a feszültség a Sztárban Sztár All Stars versenyében, ahogy a finálé felé robogunk. Már csak öt énekes várja, hogyan dönt a zsűri és a nézők, kit juttatnak tovább. Lékai-Kiss Ramóna a Borsnak a Sztárban Sztár All Stars adása előtt elmondta, hogy zsűriként mind az öt versenyzőt nagyon várja.

G_R_8198
 

"Brutális erős énekesek vannak, az az öt van már itt, akik a legjobban meg tudják formálni az adott karaktereket, bárkitől búcsúzunk, dráma lesz. Lehet, hogy diszkrimináció, de ahogy egyszer a Claudia is megfogalmazta: eddig egyszer nyert nő. Most pedig két hihetetlen énekesnő is itt van még a versenyben, Nótár Mary és Dér Heni személyében, és kicsit hazabeszélnék a női nem felé, hogy jó lenne, ha újra nő nyerhetne."

Lékai-Kiss Ramóna különösen várja Meatloaf számát, amit tinikora óta imád, az egyik kedvenc dala.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu