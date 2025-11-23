Lékai-Kiss Ramóna csak a Borsnak mondta el: ezt várja a Sztárban Sztár All Startól

Egyre csak fokozódik a feszültség a Sztárban Sztár All Stars versenyében, ahogy a finálé felé robogunk. Már csak öt énekes várja, hogyan dönt a zsűri és a nézők, kit juttatnak tovább. Lékai-Kiss Ramóna a Borsnak a Sztárban Sztár All Stars adása előtt elmondta, hogy zsűriként mind az öt versenyzőt nagyon várja.

"Brutális erős énekesek vannak, az az öt van már itt, akik a legjobban meg tudják formálni az adott karaktereket, bárkitől búcsúzunk, dráma lesz. Lehet, hogy diszkrimináció, de ahogy egyszer a Claudia is megfogalmazta: eddig egyszer nyert nő. Most pedig két hihetetlen énekesnő is itt van még a versenyben, Nótár Mary és Dér Heni személyében, és kicsit hazabeszélnék a női nem felé, hogy jó lenne, ha újra nő nyerhetne."

Lékai-Kiss Ramóna különösen várja Meatloaf számát, amit tinikora óta imád, az egyik kedvenc dala.