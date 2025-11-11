Vavra Bence édesanyja megsúgta a titkot: „Félős és szégyenlős kicsi volt”

Vavra Bence valami egészen egyedülállót tud és ezt a tudást hétről-hétre meg is villantja a Sztárban Sztár All Stars élőshow-iban. A Bors munkatársa most vasárnap közvetlenül a fiatal tehetség családja mögött ülve nézte és hallgatta végig Bence produkcióit, és az édesanyját sikerült is elcsípnie néhány gondolat erejéig. Így olvasóink most első kézből tudhatják meg, hogyan és mikor szökkent szárba az énekes különleges képessége.

Vavra Bence ezen a héten Vanilla Ice bőrébe bújva szántotta fel a színpadot (Fotó: Bors)

Vavra Bence édesanyja: „Számára a zene az a természetes közeg, amiben a leginkább otthonosan érzi magát”

„Bence két hónapos volt, amikor elkezdte felfedezni a saját hangját, pont úgy, ahogyan azt a kisbabák teszik. Vagyis, majdnem pont úgy… Ő ugyanis gyakorlatilag énekelt.

Az is látszott rajta, hogy meglepődött a saját hangján, miközben egészen hosszú dallamokat produkált.

Vagyis elég hamar eldőlt, hogy van benne valami plusz. Persze ezt csak én vettem észre…” – kezdte nevetve a Sztárban Sztár All Stars nem is annyira titkos favoritjának édesanyja, aki azt is elárulta, mikorra tehetők fia első, közönség előtt aratott sikerei. „Már az óvodában rendre megkapta a főszerepet, kis színdarabokban és produkciókban, és az első pillanattól kezdve nagyon könnyen tanult szövegeket és dallamokat. Ugyanakkor nagyon tiszta, csengő hangja volt. Valójában nekem, nekünk nem is igazán volt dolgunk azzal, hogy ebbe az irányba terelgessük őt. Organikusan, spontán adta magát az út, hiszen Bence azóta imád énekelni, hogy az eszét tudja. Sőt… Számára a zene az a természetes közeg, amiben a leginkább otthonosan érzi magát” – fogalmazott a büszke édesanya.

Vavra Bence a második körben Dér Heni és Veréb Tomi oldalán lépett a Sztárban Sztár All Stars színpadára (Fotó: Bors)

„Empatikus személyiség és nagyon együttérző”

Vavra Bence anyukája ugyanakkor elárulta, hogy az elszántsága és a napnál is világosabb tehetsége ellenére sem volt mindig zökkenőmentes az út, amire a fia olyan korán rálépett.

„Emlékszem, gyakran kérdezte tőlem, hogy tényleg neki van-e a legszebb hangja az oviban.

És ha már itt tartunk, azt is elárulhatom, hogy nagyon kiskorában, nagyon nehezen ment neki a szereplés. Főszerepeket kapott, hiszen tényleg nagyon ügyes volt, de amikor eljött a színpadra lépés pillanata, sírva fakadt, abbahagyta és kifutott hozzám a takarásba. Így indultunk… Félős és szégyenlős kicsi volt. Persze benne volt, hogy nagyon szeretné csinálni” – nevetett a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjének édesanyja, aki még ma is őszintén rá tud csodálkozni a cáfolhatatlan tényre, hogy Vavra Bence bárkit képes megidézni a TV2 színpadán. „Hogy őszinte legyek, nem emlékszem arra, hogy Bence valaha is utánzott volna előadókat. Persze szeretett és szeret ma is a kedvenc előadóitól énekelni dalokat, de alapvetően azokat is a saját hangján. Az, hogy így képes belehelyezkedni, gyakorlatilag bármilyen karakterbe, annak köszönhető, hogy eleve empatikus személyiség és nagyon együttérző” – tette hozzá Vavra Bence anyukája, aki azzal, hogy nyilatkozott lapunknak, kivételt tett, hiszen szeretne a háttérben maradni és onnan támogatni fia rohamosan felfelé ívelő karrierjét.



