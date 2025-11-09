Drámai véget ért a Sztárban Sztár All Stars: őt küldték haza a műsorból

A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő show-ja sem szűkölködött izgalmakban: a 7 versenyben maradt énekesnek nem volt könnyű dolga. A tét nagy, a mezőny szűkül, és a frissen bevezetett, szigorított pontozási rendszer sem könnyítette meg a a helyzetet.
A versenyzők először egyéni, majd csoportos produkciókkal léptek a színpadra. A Nirvana frontembere, Kurt Cobain bőrébe bújva lépett színpadra Horváth Tamás. Nótár Mary az Apostol együttes énekeseként, azaz Meződi Józsefként dalolt. Az aranytorkú katalán díva, Montserrat Caballé bőrébe bújva eresztette ki a hangját Dér Heni. Vanilla Ice-ként robbant be Vavra Bence. Freddie Bruno Marsként csapott hatalmas bulit. A pop koronázatlan királyaként, azaz Michael Jackson-ként lépett színpadra Veréb Tomi. Szandi pedig Miley Cyrus-ként énekelt hatalmasat.
A vasárnap esti show-ban szabálymódosítás is történt, ami sokat változtatott a játék menetén: minden zsűritag csak három alkalommal adhatott 10 pontot. Ez azt jelenti, hogy hiába kiváló egy produkció, nem biztos, hogy megkapja a maximális pontszámot, ha a zsűritag már elhasználta a 10 pontjait. A szigorítás ellenére volt, aki tarolt: Dér Heni lenyűgözte a zsűrit és maximális, 40 ponttal zárta az estét.
A napi győztes Veréb Tamás lett, aki azonnal továbbjutott. A veszélyzónába most Nótár Mary és Szandi került. Végül a nézők úgy döntöttek, hogy a Sztárban Sztár All Stars műsorától most Szandinak kell búcsúznia.
