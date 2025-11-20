Vasvári Vivien legszörnyűbb fájdalma: „Valami olyan mélyen sérült bennem, amit szavakkal alig lehet megfogni”

Vasvári Vivient ma már modellként és hat gyermek édesanyjaként ismeri a nagyközönség, azonban volt idő, amikor atlétaként az Olimpiára készült.

Vasvári Vivien karrierje egy sérülés miatt ment tönkre, a mai napig sem tudta feldolgozni (Fotó: Fotó: Szabolcs László / Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien szívszorító részleteket mesélt balesetéről

A 35 éves sztárt gyermekkora óta a sport iránti szenvedélye éltette. Többszörös országos bajnok, magyar bajnok és válogatott sportolóként az egész életét ennek szentelte, míg tizenhat éves korában egy súlyos sérülés megfosztotta az álmától.

A mai napig nem dolgoztam fel igazán. Még most is nehéz róla beszélnem, mert valami olyan mélyen sérült bennem, amit szavakkal alig lehet megfogni

– írta Vivi Instagram-oldalán.

Mikor minden jel arra mutatott, hogy ez az ő útja, a karrierjének hirtelen vége lett, amin tinédzserként nehezen tudott túllépni.

"Kislányként az volt az álmom, hogy egyszer olimpiai bajnok legyek...És aztán egyszer csak...vége lett. Tizenhat évesen elfogadni azt, hogy nincs tovább...hogy hiába minden izzadtság, fájdalom, kitartás, álom, egy sérülés mindent elvehet. Ezt egy gyerek lélek nem tudja könnyen megérteni. Két év regenerálódás, két év miközben az atlétikában egyetlen hét kiesés is sok. Két év, amíg néztem, ahogy elszalad mellettem az idő, a lehetőség, az álmom."

Saját elmondása szerint próbálta újrakezdeni, de úgy érezte valami megváltozott. Nem csak a pályán, hanem benne is. Ami addig az életet jelentette számára már nem adta meg neki azt az euforikus érzést, mint korábban. A sztáranyuka ekkor jött rá, hogy új értelmet kell keresnie az életében.

Vasvári Vivien az anyaságban találta meg élete értelmét

"Nem csak a testem gyógyult meg másképp, a lelkem is más irányt talált. Lassan rájöttem, hogy talán nem a pálya, nem a dobogó, nem az olimpiai láng az én végső célom...hanem egy család, egy új élet, új értelem" – mesélte követőinek.

A Feleségek luxuskivitelben sztárja ekkor ráébredt arra, hogy legnagyobb célja az életben, hogy anyává váljon és a gyerekeinek tovább adja azt az erőt, amiről azt hitte, hogy elveszítette.

Az influenszer hat gyermek édesanyjaként egyensúlyozik a munka és a magánélet között, ám ez nem riasztja el, párjával Bodnár Zsigmonddal még több gyermeket szeretnének. Korábban rajongói tették fel a kérdést, hogy igaz-e a mendemonda, miszerint jön az újabb pici. Mire Vivi csak annyit mondott: