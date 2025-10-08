Jön a hetedik gyerek? Vasvári Vivien sejtelmesen fogalmazott

Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond hat gyermeket nevelnek, kettő közülük közös. Azonban úgy tűnik, nincs még elegük a gyerekzsivalyból, ugyanis a gyönyörű modell bevallotta, már rajta vannak a "kistesó-projekten". Vasvári Vivien várandós?

Vasvári Vivien várandós? - Fotó: MW

Vasvári Vivien legkisebb gyermeke, Liam idén áprilisban született, ám az üzletasszony bevallotta, szeretnének még egy kisbabát. A népes mozaikcsaládba két-két gyermeket hoztak előző kapcsolatukból, majd pedig két közös gyermekük született, Colin és Liam.

A sztáranyuka most 24 óráig látható Instagram-történetében válaszolt a követői kérdésekre, amelyek között az is felmerült, hogy esetleg máris várandós. „Sosem lehet tudni...” – fogalmazott sejtelmesen Vivien, majd egy másik kérdésre kifejtette, hogy szeretnék bővíteni a családot.

„Persze, ez nem is kérdés, hiszen rajta vagyunk a kistesón. Csak idő kérdése… Erről már sokszor írtam korábban is, hiszen nagyon szeretnénk még egy babát. Valószínűleg ő lesz a családunk legkisebb és egyben utolsó gyermeke, de hihetetlen érzés, mennyire várjuk a pillanatot” – részletezte a terveiket az influenszer.

Az édesanya azt is elárulta, hogy szabadidejében szívesen olvas pszichológiai írásokat és a gyereknevelés témaköre is nagyon izgatja. Fontosnak tartja, hogy egy nő és anya is foglalkozzon a belső értékeivel, fejlessze önmagát. Hangsúlyozta azt is, hogy a gyerekein kívül a férje számára a legfontosabb és igenis szükségük van a randiestekre és a kettesben való utazásra, hiszen attól, hogy gyerekeik vannak, a férje is igényli a figyelmet, a törődést. Meg kell találni az egyensúlyt, hogy anya és nő is tudjon lenni.