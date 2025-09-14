Varga Viktornak komoly beavatkozással indul a Sztárban Sztár: „Le kellett amputálni a szakállamat”

Ma folytatódik a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada, ahol ismét 6-6 versenyző csap majd össze a továbbjutásért. És bár a tét nem kicsi, Varga Viktor egy pillanatig sem aggódik az előadása miatt, hiszen úgy érzi, nagyon is illik hozzá ez a karakter. Az azonban már nagyobb lelki traumát okozott neki, amikor kiderült, le kell vágnia a szakállát a műsor kedvéért.

A Sztárban Sztár All Stars Varga Viktor számára egy igazán testhezálló feladattal kezdődik, bár a szakállától meg kellett szabadulnia (Fotó: Nagy Zoltán)

Varga Viktor haja szerencsére megmaradt, de a szakállától sajnos meg kellett válnia. Persze, nem volt kérdés, hogy megteszi-e, hiszen ahogy mindenben, úgy ebben a műsorban is 100%-os teljesítményre törekszik.

„Nem tartok semmitől, annyit verekedtem, annyi baj van körülöttem folyton, hogy nem érzek ilyesmit. Megyek előre, csinálom a dolgomat, amit a jó Isten rám mér, aszerint cselekszem és élek” – jelentette ki már az elején.

Ami nekem esetleg nehéz feladat lehetne, az a magyarok megformálása. Bár ott is akadnak olyan hangszínek, amik nagyon megjegyezhetőek vagy egyediek, azokkal könnyebb, de amikor valami átlagos dolgot kell csinálni, az nekem nagyon nehezen megy. Mondjuk ezen sokat segített, hogy le kellett amputálni a szakállamat. Most annyira hülyén érzem magam, mint egy ilyen érettségiző gyerek, mert úgy nézek ki. Már elkezdtem baseball sapkát hordani, hogy legalább akkor fiatalnak nézzek ki

– mesélte nevetve az énekes.

Varga Viktor Shaggy bőrébe bújik

A zenész azt is elárulta, hogy Shaggy személyisége nagyon közel áll hozzá, ráadásul az énekes barátaival együtt is zenélt nemrég, így több szempontból is könnyebb dolga van.

„Pont jó, hogy így jött ki, mert most voltak itt, nálam Shaggy haverjai egy pár hetet, szóval szerencsés, hogy őt kell utánoznom. Meg úgy érzem mintha teljesen rólam szólna ez a sztori, mert ő is egy ilyen laza, csajozós vadállat, emellett pedig nagyon izgalmas az a hangszín, amit kitalált” – mesélte.

De ha mást kaptam volna akkor is beleadnék mindent. Bennem nincs aggodalom, a többiek viszont tarthatnak tőlem, a félelem nélkülitől

– tette még hozzá.

Varga Viktor boxkarrierjét félretéve tért vissza az énekléshez, úgy érzi folyton egymást követik a megmérettetések az életében (Fotó: MW archív)

Varga Viktor szabadságra vágyik

Augusztus végéig Viktor folyamatosan csak a sportra fókuszált, most pedig már a Sztárban Sztár All Stars új évadában kell helytállnia énekesként. Emiatt kissé úgy érzi, belefáradt abba, hogy folyton teljesítenie kell.

Most annyira várom, hogy már ne jöjjön több kihívás, kicsit elegem lett abból, hogy versenyből versenybe esek, úgy kipróbálnám már, milyen emberként élni

– vallotta be az énekes.