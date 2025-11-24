Tóth Gabi: „Nagyon sokan szeretnének Magyarországon élni”

A nemrégiben indult Nőfilter című podcastben négy teljesen különböző nő világa találkozik, ahol rengeteg közéleti és személyes témát érintenek, így beszélgetett Lengyel Erika Tóth Gabival, Gáspár Evelinnel és Fodor Zsókával a harmadik adásban, ahol a világ és Magyarország helyzete is terítékre került.

Tóth Gabi Megasztáros szereplési mellett fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon (Fotó:Bánkúti Sándor)

Tóth Gabi barátai sorra költöznek haza

Az énekesnő - bár Magyarországon él nem is tervez innen elköltözni - sok személyes történetet mesélt el arról, hogy közvetlen ismerősei és barátai, akik korábban külföldön éltek, sorra költöznek haza a migrációs helyzet miatt.

Akik kint laktak barátaim 15-20 éve Berlinben, jönnek haza, mert azt mondják, hogy ami kint van, azok nem kamu hírek. Hogy menjek ki és nézzem meg, ő nem meri elengedni a gyereket az utcán, mert fél, hogy megerőszakolják, meglopják, megkéselik. Én nagyon sajnálom azokat az embereket, akik ott élnek és ott nőttek fel, akik minden rendes európai állampolgárok. Tőlük megkérdezte valaki, hogy együtt akar-e élni olyanokkal, akik más kultúrájúak, akik nem tudnak integrálódni? Mert totálisan más a vallási és kulturális közegük, ahonnan érkeztek. Sajnálom őket, mert ő jogaik hol vannak ilyenkor?

Gáspár Evelin hasonló tapasztalatokról tudott beszámolni: „Egy barátnőm kint él Bécsben óvónőként és ott nagyon sok a bevándorló. Neki nagyon sok gondja van azzal, hogy nem tud beszélni a szülőkkel, mert nem tudnak németül, nem tudnak angolul és a barátnőm nagyon a szívén viseli, hogy nem tud nekik segíteni. Iskolaköteles korban a gyerekek még nem iskolaérettek, mert nem tudnak kommunikálni velük.” Tóth Gabi azt sérelmezi a leginkább, hogy a bevándorlók nem mennek el dolgozni, mivel nincs motivációjuk, hiszen elég komoly támogatást kapnak, amiből azért meg lehet élni.

Vajon most mit mondanak azok az európai vezetők, akik erre rábólintottak? Mert most mutatkozik pár évvel később, hogy nem integrálódtak be, nem dolgoznak és káoszt teremtenek. De például amikor a háború elől menekülve hozzánk is jöttek Ukrajnából, hány ember segített! Összefogott az ország, mert Jó emberek élnek Magyarországon. Ilyenkor látszik, hogy össze tudunk fogni. Csak ne akarják elvenni, ami a miénk: a kulturánkat, a rendszerünket, az értékeinket, amihez ragaszkodunk ezer éve!

A közbiztonság mindennél fontosabb

A beszélgetés egy pontján Gáspár Evelin kifejtette, hogy maximálisan jól érzi magát itthon, hogy bármikor ki tud menni az utcára és nincs benne semmilyen veszélyérzet vagy félelem, Tóth Gabi ezzel egyetértett, majd hozzátette: szerinte nagyon sokan szeretnének Magyarországon élni.