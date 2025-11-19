Párja mellett igazi nőnek érzi magát Tóth Gabi – őszinte vallomás a nők erejéről

Tóth Gabi az elmúlt években ismét rátalált arra az érzelmi egyensúlyra, amelyet hosszú ideje keresett: a nőiességére, a lelki stabilitására és egy kapcsolatra, amelyben teljesnek érzi magát. Az Inspiráló Nők Estjén most teljes őszinteséggel beszélt minderről. A rendezvény után adott válaszaiból kiderült, számára mitől lesz egy nő inspiráló – és hogyan támogatja ebben a párja.

Tóth Gabi Papp Máté Bence mellett igazi nő lehet (Fotó: László Szabolcs / Bors)

Tóth Gabi: „Az édesanyám a leginspirálóbb nő az életemben”

Gabi számára az egyik legfontosabb női erőforrás a saját édesanyja.

Nem híres, csak egy civil asszony, de nekem ő a csoda. Felnevelt minket, és többet adott, mint bárki más

– mondta meghatottan. Érezhető volt: ez a kapcsolat ma is meghatározó szerepet játszik az életében.

„Elképesztően sok az inspiráló nő körülöttünk”

– nyilatkozta a Borsnak, kiegészítve a válaszát.

Az énekesnő elárulta, szerinte rengeteg olyan nő él köztünk, aki példaként szolgálhat – még akkor is, ha sokszor észrevétlenek maradnak. A Megasztár híres mentora szerint: a hétköznapi hősökre muszáj jobban figyelnünk. Anyákra, ápolókra, tanárokra, dolgozó nőkre.

„A párom csak szépeket mond a nőkről – mellette igazi nő lehetek”

Gabi arról is beszélt, milyen sokat jelent számára, hogy párja Papp Máté Bence minden nap tisztelettel fordul hozzá és a nőkhöz. A férfi korábban így áradozott róla:

Gabi gyönyörű, nekem olyan, mint egy dáma egy operából, vagy mint egy flamenco szólista, aki a paso doble táncokat járja, és mindenkit rabul ejt. Engem is minden nap mámorba ejt, és büszke vagyok rá, hogy itt van, és hogy élő adásban mutathatja meg, milyen is ő. Gabinak a szelleme, külseje, belsője egyaránt rabul ejt. Azért, ha egy kulisszatitkot elárulhatok, nekem hosszú hajjal nagyon tetszik.

Gabi most is mosolyogva mondta: „Mellette igazán nőnek érzem magam.” Szavaiból sugárzott a nyugalom és az a fajta biztonság, amelyet csak mély, kölcsönös tiszteletben lehet megtalálni.

Tóth Gabi Megasztáros nosztalgiát varázsolt Az Inspiráló nők estjére (Fotó: László Szabolcs / Bors)

Az Inspiráló Nők Estje

Az esemény lényege nem a hírességek szerepeltetése volt: civil, hétköznapi példaképek álltak színpadra, akik munkájukkal és történeteikkel ugyanolyan erőt képviselnek, mint a vörösszőnyeg sztárjai. Személyes beszélgetések, őszinte vallomások és felejthetetlen pillanatok jellemezték az estet.