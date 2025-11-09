Ezt látni kell: Szinte átlátszó ruhában villantott Gáspár Evelin

Gáspár Evelin ellopta a reflektorfényt, ugyanis rendkívül dögös ruhában jelent meg egy székesfehérvári MMA mérkőzésen. Az influenszer még egy híres sportolót is elcsalt egy kép erejéig.

Gáspár Evelin szinte átlátszó ruhában lopta el a showt / Fotó: László Szabolcs / Bors

Még a brit ökölvívót is elragadta egy kép erejéig Gáspár Evelin

Bár Evelin mellett apja, Gáspár Győző is feltűnt a képeken, sőt még egy brit híresség is, a rajongók figyelmét valami egészen más ragadta meg.

Gyönyörű vagy Evelin! Csodálatos a kitartásod és a sok munkád! Szívből gratulálok!

- írta a poszt alatt egyik rajongója.

Azonban nem csak ő volt az egyedüli, akinek megakadt a szeme a fiatal influenszer dögös alakján, ugyanis erre az alkalomra egy meglehetősen merész, szinte átlátszó ruhát választott. A látványtól azonban nemcsak Evelin követői hidaltak le, ugyanis még a híres brit ökölvívó, Michael Page is megállt a magyar influenszer mellett egy kép erejéig.