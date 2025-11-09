Ezt látni kell: Szinte átlátszó ruhában villantott Gáspár Evelin

Gáspár Evelin ellopta a reflektorfényt, ugyanis rendkívül dögös ruhában jelent meg egy székesfehérvári MMA mérkőzésen. Az influenszer még egy híres sportolót is elcsalt egy kép erejéig.
Bár Evelin mellett apja, Gáspár Győző is feltűnt a képeken, sőt még egy brit híresség is, a rajongók figyelmét valami egészen más ragadta meg.
Gyönyörű vagy Evelin! Csodálatos a kitartásod és a sok munkád! Szívből gratulálok!
- írta a poszt alatt egyik rajongója.
Azonban nem csak ő volt az egyedüli, akinek megakadt a szeme a fiatal influenszer dögös alakján, ugyanis erre az alkalomra egy meglehetősen merész, szinte átlátszó ruhát választott. A látványtól azonban nemcsak Evelin követői hidaltak le, ugyanis még a híres brit ökölvívó, Michael Page is megállt a magyar influenszer mellett egy kép erejéig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.