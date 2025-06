Megérkezett a nyár slágere: Lotfi Begi, Tolvai Reni és L.L. Junior közös dala mindent visz

A tempó volt a kulcs. Egyrészt figyelni kell arra, hogy akik az eredetit ismerik és szeretik, ne kapjanak a fejükhöz. Meg kell tartani azokat a jellegzetes elemeket, amelyeket mindenki felismer. Közben cél az is, hogy az új közönséghez, generációhoz is közelebb hozhassuk a nagybetűs klasszikusokat. Nem egyszer fordult elő, hogy én is előbb az új verziót szerettem meg, és csak utólag ismertem meg az alapját. Így fedeztem fel több előadó teljes munkásságát is, és váltak a kedvenceimmé.