Keresztes Ildikó drámai vallomása: „Sokkal jobb gyereket érdemelt volna az édesanyám”

Élete egyik legfájóbb időszakát éli Keresztes Ildikó, hiszen nemrég búcsúzni kényszerült attól, aki egész létezésének egyik legfontosabb támasza volt: szeretett édesanyjától. Mély sebet ejtett rajta a gyász, mégis az emlékek adnak neki erőt, hogy ne adja fel, hanem továbbvigye mindazt, amit tőle kapott. Keresztes Ildikó tudja, hogy a színpad az ő otthona, és ott, a dalok szárnyán találhat vissza önmagához.

Keresztes Ildikó vallomása: Így adott erőt neki az édesanyja (Fotó: TV2/hot! magazin)

„Mindenki ódákat zeng az édesanyjáról, és ez így is van rendjén, de én valahogy sosem tudtam elképzelni, hogy egyszer elmegy. Persze, mindig is tisztában voltam azzal, hogy egyszer eljön ez a pillanat, de azt már nem láttam, hogyan megyek tovább nélküle. Először azt gondoltam, hogy nem tudom folytatni a zenei pályát, mert túl nagy volt a fájdalom bennem. Eljutottam arra a pontra, hogy azt mondtam: ha nem is örökre, de egy időre abbahagyom az egészet. De ha valaki nem akarná, hogy így legyen, az biztosan az édesanyám. Ő ad nekem erőt” – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő.

„Hihetetlen, mennyire erős volt, pedig egy alig ötvenkilós asszonyról beszélünk. Mindig pozitív volt, és tényleg ő volt a világ legjobb édesanyja! Ő pontosan tudta, hogyan kell jól nevelni: sosem tiltott nekem semmit, nem mondta meg, merre kell mennem, hogyan éljem az életem, hanem inkább példát mutatott.”

Ildikó úgy érzi, az édesanyja volt a legjobb anya a világon (Fotó: Szabolcs László/Helyszín: VakVarjú VarjúVár/hot! magazin)

Az anyai szeretet ereje: Keresztes Ildikó és édesanyja különleges kapcsolata

Keresztes Ildikó fiatalon, azaz kamaszkorában is ebben a szellemben nevelkedett. Keresztes Ildikó édesanyja hitt abban, hogy a szeretet és a türelem sokkal erősebb eszköz, mint a szigor.

„Biztos, hogy sokszor halálra izgulta magát értem, de sosem mutatta. Ilyen szempontból sokkal erősebb volt nálam. Nekem nehéz elrejtenem, ha valami bánt, de neki sikerült. Tudta, mikor kell szigorúnak lenni, mikor kell következetesnek mutatkozni, és mikor kell engedni.”

Én rettentően makacs, akaratos, Oroszlán jegyű, egyke kislány voltam, nem volt egyszerű dolga velem. Ma már sokszor mondom: édesanyám sokkal jobb gyereket érdemelt volna.

„Persze, akik ismernek bennünket, mindig megnyugtatnak, hogy higgyem el, nagyon jó gyermeke voltam az édesanyámnak, hiszen egy anya pontosan tudja, hogy a kamaszkor, a dac, a sértődések mind benne vannak a csomagban. Most mégis azt érzem, hogy bárcsak szigorúbb és következetesebb lett volna velem” – sóhajtott fel.