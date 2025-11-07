Megszületett a Tankcsapda dobosának kislánya!

Örömhírt osztott meg Instagram-oldalán a Tankcsapda. Fejes Tamás gyermeke megszületett!
Rendkívüli hírrel jelentkezett a Tankcsapda Instagram-oldalukon. A zenekar dobosának, Fejes Tamásnak világra jött a gyermeke.
A bejegyzés szerint szerencsére minden rendben velük, Fejes Tamás pedig ennél boldogabb nem is lehetne.
Isten hozott, Fejes Mira Mia! November 6-án megszületett Fejes Tomi lánya! "Minden oké vele és az anyukájával is. Én meg örülök" - üzeni Tomi innen is mindenkinek!
- írták a bejegyzésben.
A rajongók már most elárasztották az oldalt jókívánságaikkal és gratulációikkal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.