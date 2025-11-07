Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Megszületett a Tankcsapda dobosának kislánya!

gólyahír
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 21:19
Fejes TamásTankcsapdadobos
Fejes Tamás párja életet adott gyermeküknek. A Tankcsapda a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt.

Örömhírt osztott meg Instagram-oldalán a Tankcsapda. Fejes Tamás gyermeke megszületett!

Tankcsapda
Megszületett a Tankcsapda dobosának a gyermeke Fotó: MW Archív

Megszületett a Tankcsapda dobosának, Fejes Tamásnak a kislánya

Rendkívüli hírrel jelentkezett a Tankcsapda Instagram-oldalukon. A zenekar dobosának, Fejes Tamásnak világra jött a gyermeke.

A bejegyzés szerint szerencsére minden rendben velük, Fejes Tamás pedig ennél boldogabb nem is lehetne.

Isten hozott, Fejes Mira Mia! November 6-án megszületett Fejes Tomi lánya! "Minden oké vele és az anyukájával is. Én meg örülök" - üzeni Tomi innen is mindenkinek!

- írták a bejegyzésben.

A rajongók már most elárasztották az oldalt jókívánságaikkal és gratulációikkal.

 

