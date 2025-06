Hoppá: gyűrűt vett a Tankcsapda dobosa, közeleg az eljegyzés?

Továbbra is hatalmas sikernek örvend a Kincsvadászok, amelynek legutóbbi adása során érdekes pillanatoknak lehettek szemtanúi a nézők és a jelenlévők. A Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás ugyanis azok után, hogy szintén a héten elkérte egy nő számát a műsorban, most már esküvőre is gondolt.

Esküvőről volt szó. Fotó: TV2

Egy eladó ugyanis egy rendkívüli gyűrűvel jelentkezett a Kincsvadászokba, amivel elvarázsolta a dobost, aki korábban már kétszer volt házas, most pedig egy boldog párkapcsolatban él szerelmével, Renivel. Nem csoda, hogy az ékszer láttán rögtön rá gondolt, ami miatt kereskedő társai poénkodtak is kicsit vele:

Tomi, meghívsz az esküvőre?

- kérdezte Tamástól Lőrinc, aki a következő választ kapta:

Hát, hogy ha lesz, nem. De, de.

A gyűrű pedig ezt követően nem is más zsebében landolt mint Tamásnál, aki 130 ezer forintot adott a darabért.