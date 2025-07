Gyászol a Tankcsapda: "Nyugodj békében Shrek! És "tessík szípen pogózni"... ott fent..."

Hazánk legnépszerűbb rockegyüttese sosem felejtkezik el elhunyt barátaikról. A Tankcsapda már több hozzájuk közel álló embert veszített el, nekik írták a Nincsenek szavak című dalukat. Lukács László és Fejes Tamás ma egy újabb baráttól vett búcsút a zenekar hivatalos Facebook-oldalán.

A Tankcsapda újabb közeli barátot veszített el (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

A Tankcsapda tagjai gyászolnak

Érzelmes sorokkal emlékezet meg egy újabb elvesztett barátról a debreceni együttes. A Tankcsapda által megosztott posztból kiderült, hogy a mindenki által Shreknek nevezett férfi a sok véradás és orvosi segítség ellenére ment el.

Köszönjük Gyuri, hogy sok éven keresztül mellettünk voltál és nem csak vigyáztad a rendet, de jó hangulatot is hoztál! Nyugodj békében Shrek! És "tessík szípen pogózni"... ott fent...

- írták a szomorú bejegyzésben Lukács Laciék.

Dalt írtak elhunyt rajongóiknak

A ’Nincsenek szavak’ klipjének dalát még 2019-ben, a ’Liliput Hollywood’ albumra rögzítette a zenekar, két tragikus körülmények között elhunyt rajongó emlékére. A klip nekik állít emléket, valamint Robi és Kata halála mellett Liginek is, a zenekar 2021-ben távozott barátjának. Mint arról a Bors akkor írt: Kata törzsrajongója volt a Tankcsapdának, szüleivel volt először a koncertjükön. A tragédia előtti bulira Siditől, az együttes gitárosától kapta a jegyeket. Pár perccel a végzetes baleset előtt még üzenetben köszönte meg a zenésznek, aki észrevette a buszban hazafelé a leállósávban álló autót és az úttesten heverő testet. Azonnal megálltak, Sidi egy biztonsági emberükkel szaladt megnézni, tudnak-e segíteni. Akkor ismerte fel Katát. Végig fogta rajongója kezét, nagyon megrázták a történtek. A Nincsenek szavak most már Shrekért is szól.

"Úgy érezzük, tisztelegnünk kell azok előtt, akik velünk és értünk is voltak" – mondta Lukács László.