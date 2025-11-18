Sztárban Sztár All Stars: Megható dolgot árult el Nótár Mary-ről Bódi Guszti

Nótár Mary 16 éves volt, amikor Bódi Guszti felfedezte, sosem felejti el megemlíteni, milyen sokat köszönhet neki és feleségének, akiket mára jó barátainak is mondhat, mindenben számíthatnak egymásra. Bódi Margó hivatalos oldalán folyamatosan megosztja az énekesnő Sztárban Sztár All Stars produkcióit és arra buzdítja követőit, szavazzanak Mary-re.

Nótár Mary nemcsak a Sztárban Sztár All Stars zsűrijét nyűgözi le, de a Bódi család is a rajongói közé tartozik (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Bódi Gusztit lenyűgözi Nótár Mary tehetsége

Hatalmas rajongótábora van a roma előadónak, akik között rengeteg ismert ember is van. Köztük a Bódi család, akik múlt vasárnap a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában szurkolt Nótár Mary-nek.

Ettől nagyobb öröm, megmondom őszintén, nincs is, nem lehet elviselni, annyira büszkék vagyunk rá. Amikor mi felfedeztük Mary tehetségét, az is hatalmas öröm és boldogság volt, de ez, amit ő itt nyújt a Sztárban Sztár színpadán, az megkoronázza azt a munkát, amit annak idején, 16 éves korában elkezdtük. Margó meg is könnyezte itt a stúdióban is, amikor néztük, de nekem is a szívem mélyére hatolt, mondhatom, hogy a romák büszkék lehetnek rá!

– mondta a Borsnak Bódi Guszti, majd felesége, Margó vette át a szót, aki szerint Mary tehetsége mellett csak az alázata a nagyobb.