Sztárban Sztár All Stars: Bódi Margó elképesztő kijelentést tett Nótár Mary-ről

2025. október 07.
Felrobbantotta az ország legnagyobb házibulijának stúdióját Nótár Mary Szandi alakításával múlt vasárnap. A Sztárban Sztár színpadán a mulatós zene koronázatlan királynője nem csak a műsor zsűrijét és a nézőket nyűgözte le, Bódi Margó se hagyta szó nélkül a produkciót.
Nótár Mary nagyon izgult, mielőtt színpadra lépett múlt vasárnap a TV2 sikerműsorában. A roma énekesnő ugyanis Szandi bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő adásában, aki szerinte egy élő ikon, nagyon fontos volt számára, hogy kolléganője tetszését is elnyerje alakítása. 

A Sztárban Sztár All Stars színpadán Nótár Mary fantasztikus Szandi volt (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Sztárban Sztár: Bódi Margó szerint Nótár Mary hazánk legjobb női roma énekhangja

Az énekesnő el is érte a célját, Szandi nemcsak állva tapsolt a produkció után, hanem könnyek lepték el a szemét. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije pedig a maximális 40 ponttal jutalmazta.

Csak azért szeretnék megszólalni, ami nehezen megy most... én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy

 – mondta Szandi Nótár Marynek, majd hozzátette: „Ki merem jelenteni, hogy a Sztárban Sztár történetének legautentikusabb Szandiját láthattuk ma este.”

A mulatós énekesnő a maximális 40 pontot kapta a Sztárban Sztár All Stars zsűrijétől is, nem volt kérdéses, hogy a nézők is továbbjuttatják. A közösségi oldalakat bejárta a videó Nótár Mary alakításáról, amit Bódi Margó is megosztott, mert végtelenül büszke rá.

Bódi Margó nem is titkolja, hogy Nótár Mary legnagyobb rajongója (Fotó: Facebook/Nótár Mary)

16 éves kora óta ismerem Nótár Mary-t, elképesztő, amit ez a pici lány művel! Nagyon jó a kapcsolatunk, mindig támogatjuk egymást, most is nagyon szurkolok neki a Sztárban Sztárban is” - mondta a Borsnak Bódi Margó. 

Mi volt ez a Szandi alakítás is? Fantasztikus, le vagyok nyűgözve, felnézek rá, büszke vagyok rá! Minden túlzás nélkül mondom, hogy Mary hazánk legjobb női roma énekhangja. Annyi tehetség van abban a pici lányban, teltházas bulikat csinál, soha nem késik, alázatos, kegyetlen, mennyi munkája van és mindent a legmagasabb minőségben csinál meg. Büszkén mondom, hogy én vagyok az egyik legnagyobb Nótár Mary rajongó, amiben Guszti is támogat! Amikor reggelente megyek gyalogolni, akkor is az ő zenéje szól a fülemben, olyan jó ritmust ad. Olyan precíz, pontos a munkában, ami ritka manapság, senkit nem hagyott soha cserben! Szóval itt van ez a lány, akire büszkék lehetnek a romák! 

 

