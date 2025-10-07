Sztárban Sztár All Stars: Bódi Margó elképesztő kijelentést tett Nótár Mary-ről

Nótár Mary nagyon izgult, mielőtt színpadra lépett múlt vasárnap a TV2 sikerműsorában. A roma énekesnő ugyanis Szandi bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő adásában, aki szerinte egy élő ikon, nagyon fontos volt számára, hogy kolléganője tetszését is elnyerje alakítása.
Az énekesnő el is érte a célját, Szandi nemcsak állva tapsolt a produkció után, hanem könnyek lepték el a szemét. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije pedig a maximális 40 ponttal jutalmazta.
Csak azért szeretnék megszólalni, ami nehezen megy most... én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy
– mondta Szandi Nótár Marynek, majd hozzátette: „Ki merem jelenteni, hogy a Sztárban Sztár történetének legautentikusabb Szandiját láthattuk ma este.”
A mulatós énekesnő a maximális 40 pontot kapta a Sztárban Sztár All Stars zsűrijétől is, nem volt kérdéses, hogy a nézők is továbbjuttatják. A közösségi oldalakat bejárta a videó Nótár Mary alakításáról, amit Bódi Margó is megosztott, mert végtelenül büszke rá.
„16 éves kora óta ismerem Nótár Mary-t, elképesztő, amit ez a pici lány művel! Nagyon jó a kapcsolatunk, mindig támogatjuk egymást, most is nagyon szurkolok neki a Sztárban Sztárban is” - mondta a Borsnak Bódi Margó.
Mi volt ez a Szandi alakítás is? Fantasztikus, le vagyok nyűgözve, felnézek rá, büszke vagyok rá! Minden túlzás nélkül mondom, hogy Mary hazánk legjobb női roma énekhangja. Annyi tehetség van abban a pici lányban, teltházas bulikat csinál, soha nem késik, alázatos, kegyetlen, mennyi munkája van és mindent a legmagasabb minőségben csinál meg. Büszkén mondom, hogy én vagyok az egyik legnagyobb Nótár Mary rajongó, amiben Guszti is támogat! Amikor reggelente megyek gyalogolni, akkor is az ő zenéje szól a fülemben, olyan jó ritmust ad. Olyan precíz, pontos a munkában, ami ritka manapság, senkit nem hagyott soha cserben! Szóval itt van ez a lány, akire büszkék lehetnek a romák!
