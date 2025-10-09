Lékai-Kiss Ramóna megható vallomása az anyaságról: „Az a típusú nő vagyok, aki habzsolná a gyerekeket!”

Lékai-Kiss Ramóna vendége volt a frissen indult Később érkezem című podcastnek, melynek műsorvezetője Nacsa Olivér felesége, Tripolszky Anna. Hozzájuk Záborszky Zsófia pszichológus csatlakozott. A műsor azokhoz szól elsősorban, akik a szülővé válás nehéz, de csodákkal teli útját járják.

Lékai-Kiss Ramóna kisfia, Noé az ő és férje legnagyobb boldogsága (Fotó: Flajsz Péter)

Lékai-Kiss Ramóna példaképe a saját édesanyja

A gyönyörű színésznő-műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna szeretettel gondol vissza gyermekkorára, de azt is elmondta, hogy nagyon sok időt töltött a nagyszüleinél, mivel az ő szüleinek rengeteget kellett dolgoznia, hogy megteremtsék lányaiknak a boldog gyermekkort. Édesanyjára örök csodálattal néz, aki 17 évesen tudta meg, hogy hamarosan életet fog adni első gyermekének. Rami a mai napig könnyeivel küszködve beszél minderről.

Lékai-Kiss Ramóna boldog édesanya, s sikeres műsorvezető (Fotó: Mediaworks Archív)

Legnagyobb sikere, Noé, a kisfia

Lékai-Kiss Ramóna testvére erősen elindította benne az anyai vágyakat. Rami már 10 évesen húga pótanyukájává vált. Kamaszkorára pedig biztossá vált abban, hogy később ő is szeretne nagy családot alapítani, ehhez azonban hosszú út vezetett. 18 évesen egy komoly műtéten kellett átesnie. A beavatkozás közben kiderült, hogy méhgyulladása volt, erre a hírre első reakcióként így emlékszik vissza:

Üvöltöttem… Hogy ugye lehet gyerekem?

Lékai-Kiss Ramóna úgy gondolja, hogy szülei példája révén, minél korábban szeretett volna anyává válni, de a karrier közbeszólt.

„Ez a párválasztás miatt is volt. Nem akarok a múltamból senkit kiemelni, de biztos vagyok benne, hogy nem véletlen az, hogy két ember közt nem fogalmazódik meg, hogy szeretnének gyereket” - fogalmazott sejtelmesen, de mégis sokatmondóan.

2017-ben azonban megismerte férjét, a kézilabdázó Lékai Mátét, s akkor megfordult minden. Igazi társra lelt benne, és nem volt kérdés köztük a családalapítás.

„Ugrottam le a szikláról, s alig vártam, hogy megtörténjen velünk ez a csoda”- vallott Lékai-Kiss Ramóna terhessége gondolatáról. A csoda végül 2019. januárjában érkezett hozzájuk. Noéval kiegészülve azóta is sugárzik belőlük a boldogság.

„Hiszem, hogy nagyon akartuk”

Fiának, Noénak mindig is szeretettek volna kistestvért, azonban ez sajnos nem adatott meg nekik. Sokáig próbálkoztak férjével, azonban mégsem sikerült négyfős családdá válniuk. A megpróbáltatások ellenére a mai napig úsznak a boldogságban.

Ma már férje, Lékai Máté és kisfia, Noé mellett éli meg az anyaság teljességét: „Az a típusú nő vagyok, aki habzsolná a gyerekeket, de nagyon boldog vagyok, hogy van a Noé, és hogy vagyunk. És igen – ez életem legnagyobb sikere, hogy ezt meg lehetett teremteni!”