Sztárban Sztár: Mi történt? Hajós András nem merte elhozni a 3 milliós óráját?

Hajós András a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának korábbi élő adásában igen komoly ketyegőt villantott a TV2 műsorában. Egy órákkal foglalkozó TikTok-csatorna hívta fel rá a figyelmet, hogy a tévés csuklóját egy luxusóra díszítette, ráadásul nem is akármilyen.

Sztárban Sztár All Stars: Hajós ezúttal nem hozta a luxusóráját

A szakértő szerint Hajós András egy az ikonikus TAG Heuer Monaco modelljét birtokolja, melyet közel 3 millió forintért lehet beszerezni itthon – már ha van rá pénzünk. A Ripost a leleplezés kapcsán meg is jegyezte: a luxusóra jelenléte azért fura, mert egyébként a tévés hosszú idő óta a visszafogott eleganciát képviseli. A színpadon néha vicces, néha komoly, de ruházatában sokkal inkább az egyszerűség jellemző rá, semmi feltűnő márkavillogás, inkább „szomszéd fiú” stílus. Ezzel pedig éles ellentétben áll az említett, hétköznapinak még véletlenül sem nevezhető márka.

Korábban luxusórát villantott Hajós

Úgy tűnik azonban, hogy miután kiderült, milyen luxusórát birtokol Hajós, a tévés úgy döntött, inkább otthon hagyja a nem épp filléres darabot. A mai, november 2-ai műsorban ugyanis tisztán látszik, hogy már nincs óra a csuklóján – pedig nem mondhatnánk, hogy a mostani szettjéhez ne illene.